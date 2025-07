[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il giovanissimo talento Vincenzo Pesante sceglie l’Audace Cerignola

Terminata, quanto meno per il momento, la esperienza calcistica al Manfredonia Calcio 1932 del giovanissimo calciatore Vincenzo Pesante, forte centrocampista classe 2009, facente parte dell’organico under 17 della passata stagione allenato da Mr Vittorio Telera.



Giocatore dai piedi buoni e dall’ottima visione di gioco, uno dei più talentuosi, su cui è non è difficile intravedere ottime chance di crescita calcistica ed un futuro roseo tutto da scrivere, perché no, nei campionati professionistici. Ecco appunto, la scelta di firmare con l’Audace Cerignola, società professionistica, al suo terzo campionato consecutivo in Lega Pro, con un settore giovanile che disputa campionati nazionali che offrono una vetrina importante per i giovanissimi talenti.

Nonostante la sua giovanissima età, ha dimostrato di avere personalità da vendere, sciorinando sempre prestazioni di alto livello e fornendo sempre, a suon di goal, il suo importante contributo al centrocampo del Manfredonia Calcio 1932, imponendosi come leader sul campo. La decisione di firmare per l’Audace Cerignola, non deve essere stata affatto semplice, sicuramente sofferta, avendo Vincenzo, sempre portato nel cuore il Manfredonia Calcio. Ma nel calcio, è risaputo, vanno fatte delle scelte non sono con il cuore ma con la testa e la scelta di fare la spola tutti i giorni tra Manfredonia e Cerignola è stata sicuramente meditata ed evidentemente decisa per misurarsi con un campionato nazionale e giocarsi le sue chance di poter arrivare, un giorno a giocare tra i professionisti. Le basi sono ottime al pari della determinazione, ora tocca a te, Vincenzo, dimostrare le tue qualità e di aver fatto la scelta giusta. Non ho alcun dubbio che riuscirai.



Antonio Castriotta