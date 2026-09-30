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Cerignola, svariate accuse: in carcere 7 indagati

I Carabinieri della Compagnia di Cerignola stanno eseguendo un’o.c.c. in carcere nei confronti di 7 indagati, accusati di detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, estorsione aggravata, fabbricazione e detenzione di ordigni esplosivi artigianali (c.d. marmotte).

I dettagli dell’operazione verranno forniti nel corso di una CONFERENZA STAMPA, che si terrà nella mattinata di oggi, alle ORE 10:00, presso la PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FOGGIA.