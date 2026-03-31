[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cerignola, banda dei furti d’auto decimata: ecco gli arrestati

Associazione per delinquere finalizzata al furto, riciclaggio e ricettazione di auto. È l’accusa contestata a una quindicina di persone arrestate nella mattinata si martedì 31 marzo nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Trani.

Gli arrestati, in gran parte originari di Cerignola, hanno un’età compresa tra i 23 e i 56 anni. Secondo quanto emerso, il gruppo sarebbe stato in grado di rubare anche una decina di auto in una sola notte, per poi smontarle e rivenderne i pezzi sul mercato illegale.

Le indagini, condotte dalla squadra mobile della questura di Andria e dalla Polizia Locale di Barletta, hanno ricostruito un sistema organizzato attivo in diversi comuni del nord Barese, tra cui Barletta e Trinitapoli.

Ognuno degli indagati aveva un ruolo preciso. Alcuni si occupavano dei furti, altri gestivano garage e capannoni utilizzati per stoccare e smontare le vetture, mentre altri ancora curavano la vendita dei pezzi.

Le strutture utilizzate dal gruppo erano dislocate tra Cerignola, Trinitapoli e Barletta. Secondo gli investigatori, la banda utilizzava anche un Suv per recuperare i veicoli rubati, agganciandoli con un cavo.

Il monitoraggio del mezzo, attraverso i sistemi di lettura delle targhe, ha consentito di individuare quelli che gli inquirenti definiscono veri e propri “cimiteri di auto” nelle campagne di Barletta.

Il provvedimento cautelare è stato firmato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, Ivan Barlafante.

Gli arrestati:

Gli agenti hanno eseguito le ordinanze emesse dal gip nei confronti di Alberto Macchiarulo, 42 anni di Cerignola, Sergio Martire, 46 anni di Cerignola, Pasquale Pensa, 41 anni di Cerignola, Albino Lupo, 38 anni di Cerignola, Giovanni Direda, 30 anni di Cerignola, Savino Pasticci, 23 anni di Cerignola, Francesco Strafezza, 26 anni di Cerignola, Alessio Matera, 25 anni di Cerignola, Pasquale Losito, 56 anni di Andria, Massimo Battaglino, 28 anni di Canosa ma residente a Cerignola, Bruno Bachini, 48 anni di Foggia ma residente a Rocchetta, Domenico Depalma, 29 anni di Cerignola (domiciliari), Michele Introna, 38 anni di Canosa ma residente a Trinitapoli, Riccardo Deramo, 43 anni di Cerignola (domiciliari) e Vincenzo Digioia, 32 anni di Cerignola (domiciliari).