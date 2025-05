[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cerignola, addio al sogno: il Pescara è in finale playoff

Troppo pesante il risultato dell’andata: l’Audace Cerignola non compie il miracolo all’Adriatico di Pescara e saluta il sogno B.

Dopo l’1-4 dell’andata, gli abruzzesi vanno in vantaggio anche al ritorno grazie a Merola al 22’.

Al 36’ pareggia Salvemini per gli ofantini, ma il risultato non cambia più: finisce 1-1.

Pescara in finale playoff per la serie B contro la Ternana di Cicerelli.