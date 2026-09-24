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Buco nero nei collegamenti tra Cerignola e Manfredonia, protesta lavoratori

Spettabile Redazione de Il Sipontino,

affidiamo a voi questa lettera aperta per dare voce a un problema che ogni santo giorno viviamo sulla nostra pelle e che sembra essere completamente invisibile. Siamo un gruppo di lavoratori di Manfredonia — per la maggior parte insegnanti e personale ATA — che ogni mattina lasciano la propria città per raggiungere le scuole e i luoghi di lavoro a Cerignola.

Facciamo sacrifici, paghiamo regolarmente i nostri abbonamenti mensili a Ferrovie del Gargano e COTRAP, credendo nel valore del nostro lavoro e nella dignità del trasporto pubblico. Ma il vero dramma comincia quando suona la campanella dell’ultima ora o finisce il turno di lavoro, ed è ora di tornare a casa, a Manfredonia.

Nel pomeriggio, infatti, c’è un vero e proprio “buco nero” nei collegamenti: i pullman diretti da Cerignola a Manfredonia semplicemente non ci sono. Questo significa che la nostra giornata lavorativa non finisce quando usciamo dall’ufficio o da scuola. Siamo costretti a una vera e propria odissea: comprare altri biglietti extra (oltre all’abbonamento che già abbiamo), prendere un mezzo per Foggia, sperare di trovare coincidenze umane e poi, dopo ore di stanchezza accumulata, riuscire finalmente a rientrare a Manfredonia.

Il risultato? Soldi spesi in più che pesano sulle nostre tasche, ore di vita rubate alle nostre famiglie e uno stress psicologico e fisico che si accumula giorno dopo giorno. Non vogliamo fare polemiche sterili o puntare il dito contro qualcuno in particolare, ma vogliamo denunciare una situazione che è diventata insostenibile per chi lavora e ha scelto di continuare a vivere nella nostra terra.

Chiediamo pubblicamente a Ferrovie del Gargano e a COTRAP di voltarsi un attimo a guardarci, di ascoltare le esigenze reali di chi viaggia per lavoro e di valutare l’istituzione di una corsa pomeridiana diretta Cerignola–Manfredonia, o quantomeno di coordinare gli orari con chi lavora nelle scuole.

Un paese che non garantisce i collegamenti minimi a chi lavora spinge le persone a mollare. Speriamo che questa nostra denuncia serva a smuovere le coscienze di chi di competenza.

Vi ringraziamo di cuore per lo spazio che vorrete dedicarci.

Un gruppo di insegnanti, personale ATA e lavoratori pendolari di Manfredonia