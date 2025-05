[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Bicincittà arriva a Cerignola!

Per la prima volta, la città ofantina entra nel circuito della più grande pedalata collettiva d’Italia! E’ tutto pronto, appuntamento domani mattina alle ore 09.00 al Pala Tatarella per la partenza delle ore 09.30!

Un lungo percorso tra quartieri, piazze e strade simbolo della città

Con soste al Parchetto delle Fornaci e in Piazza P. Bona

Ritiro kit al PalaTatarella prima della partenza

Safety & Security a cura della Polizia Locale

Rientro e manifestazione finale alle ore 12.00 circa

Vieni a pedalare con noi: per l’ambiente, per la salute, per una Cerignola che guarda al futuro!