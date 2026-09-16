Aggredito operatore ecologico a Cerignola

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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SOLIDALE CON L’OPERATORE TEKNOSERVICE AGGREDITO DURANTE IL TURNO DI LAVORO. BONITO: «ORMAI È UN BOLLETTINO PERIODICO»

Dura presa di posizione anche dell’assessore all’Ambiente Vincenzo Sforza: «Gli operatori meritano rispetto, sicurezza e dignità»

L’Amministrazione comunale esprime la propria piena solidarietà all’operatore di Teknoservice, azienda incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti, vittima di una brutale aggressione durante il normale svolgimento del proprio turno di lavoro.

Un episodio grave che, purtroppo, non può più essere considerato isolato. Negli ultimi mesi si sono infatti registrate diverse aggressioni, spesso scaturite da motivi futili e del tutto ingiustificabili, ai danni di operatori della raccolta dei rifiuti e lavoratori impegnati negli interventi di manutenzione stradale.

«Esprimo la più totale e sentita solidarietà all’operatore Teknoservice vittima di questa brutale e inaccettabile aggressione, al quale auguro una pronta guarigione. È doloroso dover constatare che non si tratta di un caso isolato, ma dell’ennesimo episodio ai danni di chi sta semplicemente svolgendo il proprio lavoro. Chi ogni giorno garantisce la pulizia e il decoro della nostra città merita rispetto, dignità e sicurezza, non violenza», dichiara l’assessore all’Ambiente Vincenzo Sforza.

Netta anche la condanna del sindaco Francesco Bonito: «Quanto costa attendere qualche secondo? È davvero accettabile mettere a repentaglio l’incolumità di un operatore ecologico o di un operaio che sta semplicemente svolgendo il proprio lavoro? Siamo ormai davanti a una sorta di bollettino periodico di aggressioni nei confronti di lavoratori impegnati al servizio della città».

«Come ho già ribadito in occasione dell’ultima aggressione ai danni di un lavoratore impegnato nel ripristino del manto stradale, il rischio concreto è quello di alimentare un clima di paura. Una paura che può tradursi in un numero sempre minore di persone disposte a svolgere lavori essenziali per la nostra collettività. È davvero questo il risultato che vogliamo? Serve recuperare il senso del rispetto, delle regole e, prima ancora, della convivenza civile», conclude il sindaco.