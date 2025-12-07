[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LA MAGIA DEL NATALE ARRIVA A CERIGNOLA: ACCENSIONE DELL’ALBERO E SHOW IN PIAZZA DUOMO

Spettacolo in centro per l’8 dicembre: la luce sarà la protagonista indiscussa

Sarà lo spettacolo della creazione e della meraviglia ad accompagnare l’accensione dell’albero di Natale che avverrà lunedì 8 dicembre in Piazza Duomo, a Cerignola. L’esibizione, eseguita dalla Compagnia dei Folli, inizierà per le ore 20:30.

Il filo conduttore della serata sarà la luce. Quella che segna l’incipit assoluto del creato, nel suo essere ed esistere, e quella che abbellirà l’installazione natalizia che resterà in piazza per tutte le festività. Il pubblico verrà guidato attraverso un percorso sensoriale e visivo dove la luce sarà la protagonista indiscussa. Il fuoco, con la sua energia primordiale e la sua capacità di generare luce e calore, diventerà un elemento scenico cruciale.

Lo spettacolo si arricchirà di sfere volanti, che fluttueranno nell’aria diffondendo bagliori e creando un’atmosfera magica. Effetti luminosi all’avanguardia trasformeranno lo spazio, mentre proiezioni dinamiche prenderanno vita su superfici inaspettate.

“La magia dello spettacolo che verrà eseguito rispecchia in pieno quella particolare sensazione di incanto e meraviglia che tradizionalmente accompagna il periodo delle festività natalizie. Possiamo annunciare che si tratterà solo di un antipasto perché tante altre fantastiche attrazioni, alcune davvero sorprendenti, animeranno diversi angoli di Cerignola e permetteranno a cittadini e visitatori di trascorrere dei momenti di puro divertimento nella nostra città”. Così il Sindaco di Cerignola Francesco Bonito e i componenti della Giunta comunale.