Aumenti Tari a Cerignola, protesta ConfCommercio

AUMENTO TARI A CERIGNOLA, PERRUCCI CONFCOMMERCIO: “DISAGIO PER L’AUMENTO AUSPICHIAMO INTERVENTI PER CALMIERARE GLI EFFETTI SULLE ATTIVIA’ PRODUTTIVE”

“Comprendiamo la complessità del momento e le difficoltà che l’Amministrazione comunale è chiamata ad affrontare nella gestione del servizio di igiene urbana, ma non possiamo nascondere il disagio che l’aumento della Tari sta generando tra le attività commerciali della nostra città. Un aumento di questa portata, in un contesto economico già fortemente provato, rappresenta un ulteriore carico che rischia di mettere in seria difficoltà molte imprese del territorio.

A ciò si aggiunge una considerazione più volte sollevata dai nostri associati: il servizio offerto, purtroppo, non è sempre all’altezza dei costi che si è chiamati a sostenere. In molte aree cittadine la qualità della raccolta e della pulizia lascia spazio a legittime perplessità, e questo alimenta un senso di sfiducia che va affrontato con trasparenza e responsabilità.

Confcommercio Cerignola accoglie con favore le parole del Sindaco Francesco Bonito – a seguito di un emendamento non preso in considerazione – che in Consiglio comunale ha manifestato la volontà di assumere un impegno preciso per calmierare gli effetti dell’aumento Tari sulle attività produttive. Auspichiamo che tale impegno si traduca in provvedimenti concreti, tempestivi ed equi, in grado di riconoscere il ruolo fondamentale che il commercio locale svolge nel tessuto economico e sociale della città.

Restiamo disponibili al confronto e al dialogo, nella convinzione che solo attraverso una collaborazione costante tra istituzioni e rappresentanze economiche si possa costruire una gestione più efficiente e sostenibile dei servizi pubblici”. Così il presidente di delegazione Confcommercio Cerignola Tommaso Perrucci sull’aumento della TARI.