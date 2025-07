[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cerignola, esami di terza media: alunna dedica la sua tesina all’Arma dei Carabinieri







Si è svolta pochi giorni fa la tradizionale cerimonia di consegna dei diplomi ai frequentatori dell’ultimo anno delle scuole medie che hanno superato con successo gli “esami di stato”, sostenuti al termine di un lungo percorso di studi. In quella occasione l’alunna Simona Specchio, frequentatrice della 3°E dell’istituto scolastico “Di Vittorio – Padre Pio” di Cerignola, promossa con il massimo dei voti, alla presenza della preside Russo Maria Luisa, ha voluto donare ai Carabinieri della locale Compagnia l’elaborato della sua tesina, tutta incentrata sull’Arma, realizzata nell’ambito di un progetto multidisciplinare insieme a un plastico riproducente una caserma e un quadro in stile Pop Art raffigurante una donna in un uniforme.

L’omaggio è stato consegnato al Maggiore Federico Sallusto, Comandante della Compagnia di Cerignola, a cui la ragazza ha raccontato la sua passione per i Carabinieri, nata fin da piccola, quando fermava per strada gli uomini e le donne in divisa per un saluto o per una foto con loro. Il sogno della giovane è di indossare un giorno quell’uniforme e di entrare a far parte della “famiglia” dell’Arma, che oggi lei guarda con rispetto e con una profonda ammirazione, da lei stessa definita vocazione.

Simona, accompagnata dalla sua famiglia e dalla professoressa Ladislao Loredana, ha potuto visitare la sede della Compagnia di Cerignola, dove ha incontrato i Carabinieri che ogni giorno lavorano, con impegno, al servizio della collettività e dove è stato dedicato uno spazio al quadro e al plastico – riproducente una caserma – dedicati all’Arma da lei realizzati. A Simona giungano i ringraziamenti più sinceri e l’augurio che possa avverare tutti i suoi sogni.