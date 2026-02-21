[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

CERIGNOLA: LA POLIZIA DI STATO ARRESTA UN 25ENNE PER FURTO AGGRAVATO IN CONCORSO, RESISTENZA E LESIONI A P.U.

La Polizia di stato intensifica l’attività di controllo del territorio per contrastare ed eliminare l’odioso fenomeno dei furti di autoveicoli che attanaglia la terra di Capitanata.

È nell’ambito di specifici servizi voluti dal Questore della Provincia di Foggia che personale del Commissariato P.S. di Cerignola ha tratto in arresto un 25enne, per i reati di furto aggravato in concorso e resistenza e lesioni a P.U.

In particolare i poliziotti del Commissariato P.S. di Cerignola, durante le richiamate attività di controllo del territorio, lo scorso 11 febbraio scorgevano il 25enne mentre tentava di asportare un’autovettura parcheggiata nel centro cittadino. L’azione criminosa veniva interrotta dall’arrivo tempestivo della Volante della Polizia di Stato che riusciva a bloccare ed arrestare il soggetto, all’esito di una strenua resistenza opposta dallo stesso.

Il soggetto, su disposizione dell’A.G., veniva collocato agli Arresti Domiciliari ed il relativo arresto, nei giorni successivi, veniva convalidato dall’A.G.

L’evento rende un segnale forte alla collettività della presenza della Polizia di Stato sul territorio e della capacità di rispondere tempestivamente alla richiesta di sicurezza dei cittadini, soprattutto relativamente al fenomeno dei furti di autoveicoli che interessa questo territorio.

Si rammenta ancora una volta come sia imprescindibile, nell’ottica del concetto di sicurezza partecipata, la collaborazione, anche in forma anonima, della cittadinanza.

Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari;

Va precisato che la posizione della persona coinvolta nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che la stessa non può essere considerata colpevole sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva.