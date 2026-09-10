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Concerto da record a Cerignola per Sal Da Vinci

Piazza Duomo gremita per il concerto di Sal Da Vinci, giunto a Cerignola nella serata di mercoledì 9 settembre per il concerto di chiusura della festa patronale.

In quasi 20mila hanno cantato “Rossetto e caffè” e “Per sempre sì” ai piedi della cattedrale durante l’ultimo grande evento della tre giorni di celebrazione della Madonna di Ripalta.

Eppure il concerto poteva saltare all’ultimo minuto.

Il post di Teresa Cicolella

Questa foto dice tutto.

Ieri sera Piazza Duomo era così: piena, viva, bellissima.

E non c’eravamo solo noi. È arrivata gente dalla Campania, dalla Basilicata e da tanti comuni limitrofi. Migliaia di persone hanno scelto Cerignola per vivere questa serata.

Ma dietro questa immagine c’è stato un lavoro enorme, fino all’ultimo minuto.

La mia giornata era iniziata in Commissariato con il tavolo tecnico sulla sicurezza e sull’organizzazione del concerto. Poi, dalle 18:00, il sopralluogo in piazza con la Commissione Provinciale Pubblico Spettacolo. Siamo andati avanti fino alle 21:10.

Il parere finale della Commissione è stato negativo.

E qui va detta una cosa con chiarezza: se il concerto si è tenuto, è stato perchè il Sindaco ha deciso di assumersi la responsabilità di firmare l’ordinanza sindcale.

Una scelta importante, presa in un momento delicato, che ha consentito a migliaia di persone di vivere una serata che difficilmente dimenticheremo.

Poi c’è tutto quello che questa foto non fa vedere.

Il dott. Francesco Decosmo, l’ing. Francesco Morra, le associazioni, gli steward, la Polizia Locale, la Protezione Civile, la Croce Rossa, l’associazione nazionale polizia di Stato e tutti quelli che hanno lavorato, corso, controllato, sistemato e risolto problemi fino a pochi minuti prima dell’inizio.

Un grazie anche ad Antonio Detoma, che ha reso possibile la presenza di Sal Da Vinci a Cerignola.

Un ringraziamento particolare va naturalmente a tutte le Forze dell’Ordine, ma voglio rivolgerlo in maniera speciale alla Polizia di Stato di Cerignola e al suo dirigente, dott. Michele Irmici, per il lavoro, la disponibilità e l’attenzione messe in campo in una giornata così complessa.

Ed è giusto dirlo: l’organizzazione è stata straordinaria.

E straordinari sono stati anche i cerignolani.

Ieri mattina avevo chiesto a tutti di lasciare l’auto e vivere il centro a piedi. La città ha risposto alla grande. Tantissima gente, ma grande collaborazione e grande senso di responsabilità.

Io, alla fine, Sal Da Vinci me lo sono perso. Ero ancora impegnata con la Commissione mentre la piazza si riempiva e il concerto iniziava.

Un po’ mi è dispiaciuto.

Ma guardando questa foto stamattina penso che ne sia valsa la pena.

Perché una piazza così non è solo la fotografia di un concerto.

È la fotografia di una città che, quando lavora insieme, sa fare grandi cose.

Grazie davvero a tutti.