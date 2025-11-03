CerignolaSport Capitanata

Rumors: Grieco potrebbe lasciare l’Audace Cerignola

Redazione3 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rumors: Grieco potrebbe lasciare l’Audace Cerignola

Le strade di Nicola Grieco e dell’Audace Cerignola potrebbero separarsi al termine della stagione calcistica. Ad oggi è una possibilità, ancora nessuna decisione presa ma è un qualcosa che aleggia a Cerignola già da diversi mesi.

Con questo scenario, si capirebbe il cambio di linea rispetto al passato sul mercato e negli investimenti. Il numero uno gialloblù- dopo oltre dieci anni con la sua famiglia alla guida del Cerignola- è pronto a valutare il da farsi e, chissà, a passare la mano.

Lo scrive la pagina Facebook Contropiede Puglia & Basilicata

Redazione3 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©