[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rumors: Grieco potrebbe lasciare l’Audace Cerignola

Le strade di Nicola Grieco e dell’Audace Cerignola potrebbero separarsi al termine della stagione calcistica. Ad oggi è una possibilità, ancora nessuna decisione presa ma è un qualcosa che aleggia a Cerignola già da diversi mesi.

Con questo scenario, si capirebbe il cambio di linea rispetto al passato sul mercato e negli investimenti. Il numero uno gialloblù- dopo oltre dieci anni con la sua famiglia alla guida del Cerignola- è pronto a valutare il da farsi e, chissà, a passare la mano.

Lo scrive la pagina Facebook Contropiede Puglia & Basilicata