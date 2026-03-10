[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

SICUREZZA, M5S: ALLARME CRIMINALITÀ A CERIGNOLA, PRESENTATA INTERROGAZIONE A PIANTEDOSI

Bari, 9 marzo – “Nei mesi scorsi a Cerignola si è registrata una preoccupante intensificazione di episodi come furti in abitazione, di autovetture, rapine e diverse condotte a danni di attività commerciali e cittadini. Un’ondata di episodi criminosi che hanno intensificato le criticità in termini di sicurezza del territorio. Una situazione allarmante che determina ripercussioni anche sul tessuto economico e produttivo della città, esponendo commercianti, imprenditori e operatori economici a un clima di crescente insicurezza. L’amministrazione comunale di Cerignola ha rappresentato alle autorità competenti l’esigenza di un rafforzamento dei dispositivi di controllo del territorio ma nel corso di un vertice sulla sicurezza tenutosi presso la Prefettura di Foggia sarebbe stata evidenziata la difficoltà di disporre di ulteriori risorse operative da destinare al rafforzamento del controllo del territorio a causa di un impiego di personale già assegnato ad altri presidi della provincia.

È chiaro però che non ci si può fermare di fronte a una situazione che richiede una risposta istituzionale adeguata. Per questo abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi per chiedere quale iniziativa intenda mettere in campo per rafforzare in modo efficace e tempestivo le misure di prevenzione e controllo del territorio e, in particolare, se intenda valutare il potenziamento dei dispositivi di sicurezza e delle risorse operative destinate alla provincia di Foggiane al Comune di Cerignola, anche attraverso il rafforzamento degli organici delle Forze di polizia. I cittadini non possono attendere ancora, servono risposte immediate”. Così in una nota i deputati M5S Alfonso Colucci e Leonardo Donno.