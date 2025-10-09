[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mizuki di Sara Strafile, corto girato tra Manfredonia e Cerignola

Mizuki di Sara Strafile: “Un anziano e scorbutico giudice in pensione decide di scavare nel suo passato fino ad arrivare ad una macabra presa di coscienza”

SINOSSI

Un anziano e scorbutico giudice in pensione decide di scavare nel suo passato fino ad arrivare ad una macabra presa di coscienza.



BIOGRAFIA

Sara Pia Strafile, nata a Foggia l’11/03/1999, residente a Cerignola. Diploma accademico di primo livello in cinema, fotografia e audiovisivo presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia. Attualmente studentessa di Cinema e New Media Art. Ho lavorato su diversi set rivestendo ruoli differenti come assiste alla fotografia, aiuto regista, seconda operatrice di camera…



Video-arte

Corpi Invisibili (2023)

Paura d’essere (2023)

Reviver (2025)

Cortometraggi

Dolceamaro (2023)

Mizuki (2025)

Stefano Simone: “Sara non vedo l’ora di vedere il tuo nuovo film”

“Sara mostrava incredibili potenzialità sin da quando ha iniziato con brevi video girati per l’Accademia: già da allora traspariva un gusto per l’inquadratura non comune ed un senso dello spazio degna di un regista esperto. Col suo primo cortometraggio Dolceamaro ha confermato il suo talento, imprimendo una regia solida e semplice che asseconda un contesto situazionale molto intimo. Questa sua peculiarità viene poi portata alla ribalta ed affinata con piccoli tocchi in questo suo ultimo film, Mizuki, una storia toccante e ricca di phatos, servita benissimo dal suo approccio umano e delicato. Non vedo l’ora di vedere il suo nuovo film.”