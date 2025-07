[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Calendario di Serie C: partenza con il botto per il Foggia

Ufficializzato il calendario del girone C della serie C 2025-2026, al via il 24 agosto.

Foggia impegnato a Catania, per il Cerignola esordio casalingo contro il Picerno:

Audace Cerignola-Az Picerno

Casarano-Trapani

Casertana-Team Altamura

Catania-Foggia

Crotone-Benevento

Giugliano-Potenza

Latina-Atalanta U23

Monopoli-Cosenza

Salernitana-Siracusa

Sorrento-Cavese