Pescara-Cerignola, caos vendita biglietti. Cicolella: “Noi umiliati”

Hanno fatto discutere, nelle ultime ore, le decisioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive in merito alla doppia sfida playoff tra Cerignola e Pescara, valida per le semifinali: trasferta libera in Puglia per i residenti in provincia di Pescara; accesso solo con tessera del tifoso, in Abruzzo, ai residenti in provincia di Foggia.

“Il provvedimento umilia Cerignola ed i suoi tifosi, è una vergogna – ha detto l’assessore allo sport Teresa Cicolella – La Fidelity Card viene imposta solo per situazioni di rivalità sportiva, mai esista tra Cerignola e Pescara. Questa non è sicurezza ma esclusione, così com’è accaduto a Picerno pochi mesi fa. Si tratta di uno schiaffo in faccia ad una città intera! Ma noi non ci piegheremo, il Comune di Cerignola ha già inviato una lettera all’Osservatorio, alla FIGC, alla Lega Pro ed alle Questure e Prefetture di Foggia e Pescara. Vogliono tenerci fuori e calpestarci ma noi non restiamo in silenzio”.

“Noi vogliamo essere a Pescara per sostenere la nostra squadra, ridateci il diritto di tifare e sognare!”