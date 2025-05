[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ultras Cerignola: “Non saremi presenti a Pescara”

Non saremo presenti a Pescara. Una scelta difficile che ci porta lontani dalla nostra passione, ma coerente con i nostri principi: la tessera del tifoso non ci appartiene, non ci rappresenta, non ci pieghiamo a compromessi né scendiamo a patti con nessuno. La nostra assenza non è disinteresse, ma un atto di coerenza. Non saremo mai complici di un sistema che cerca di spegnere il fuoco delle curve, che preferisce controllare per avvantaggiare i propri comodi, mettere ostacoli per spegnere la passione. La verità è semplice: lasciare liberi di viaggiare gli ultras fa paura. Richiede lavoro, attenzione, responsabilità. E troppo spesso le autorità preferiscono evitare, bloccare, vietare… invece di garantire i diritti. A testa alta, come sempre.

Ultras 1984