Spari contro Gino Caiaffa, ferma condanna di Confindustria Foggia. Salatto: «Clima di tensione preoccupante»
Spari contro Gino Caiaffa, ferma condanna di Confindustria Foggia. Salatto: «Clima di tensione preoccupante»
Confindustria Foggia esprime piena solidarietà all’imprenditore e socio
dell’Associazione degli Industriali di Capitanata Gino Caiaffa, rimasto illeso dopo
che tre colpi di pistola sono stati esplosi in serata contro la sua berlina nella zona
industriale di Cerignola.
Il Presidente di Confindustria Foggia, il dottor Potito Salatto, condanna
fermamente l’accaduto e auspica che le autorità competenti facciano piena luce
sull’episodio.
«Anche io ero ieri a Cerignola, all’incontro convocato dal sindaco Bonito con gli
autotrasportatori, ed ho potuto constatare direttamente il senso di frustrazione e
la rabbia di chi è alle prese con difficoltà economiche sempre più pesanti»,
dichiara il Presidente.
«Il clima rovente, segnato da tensioni e contrapposizioni- aggiunge- rischia di
alimentare ulteriormente la conflittualità e di favorire comportamenti violenti,
nella convinzione di poter agire impunemente. È necessario che le istituzioni, le
forze dell’ordine e i sindaci non sottovalutino i segnali di rischio».
«Occorre vigilare affinché interessi criminali non trovino terreno fertile nel caos.
La tutela di chi lavora e produce, la sicurezza delle imprese ed il rispetto delle
regole devono restare una priorità assoluta», conclude Salatto.
Confindustria Foggia rinnova la propria vicinanza a Gino Caiaffa e ribadisce la
necessità di mantenere alta l’attenzione sul territorio: le attività economiche
devono poter operare in condizioni di sicurezza e legalità.