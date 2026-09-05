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Cerignola, 2 arresti per una rapina in tabaccheria

Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Cerignola e i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Foggia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica di Foggia, nei confronti di 2 indagati[1], ritenuti responsabili di aver perpetrato una rapina aggravata ai danni di una nota tabaccheria sita in Corso Aldo Moro di Cerignola.

Nel corso della rapina, avvenuta nella mattina del 26 giugno u.s., in un orario di particolarmente affluenza per l’esercizio commerciale, gli odierni arrestati – che operavano entrambi travisati – avevano utilizzato un fucile da caccia per minacciare il titolare e impossessarsi del denaro contante contenuto nel registratore di cassa, pari a circa 1000 €.

Le indagini tempestivamente avviate, in stretta sinergia tra Carabinieri e Polizia di Stato, hanno consentito di acquisire le immagini di videosorveglianze private e comunali, quindi di stabilire con certezza il percorso compiuto dagli indagati, sia nella fase di arrivo che poi nel momento di fuga successivo alla rapina e identificarli compiutamente, anche in ragione della peculiare motocicletta con la quale avevano percorso le vie del centro cittadino.

Gli odierni arrestati sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Foggia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.

[1] Italiani, rispettivamente di 37 e 33