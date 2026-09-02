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Cerignola, l’addio di Bonito: “Non mi ricandido”

Il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, ha comunicato ufficialmente alla città che non si ricandiderà alle prossime elezioni amministrative.

«Non correrò alle prossime elezioni per un secondo mandato, come ho promesso all’atto del mio insediamento. Sono convinto che il mio tempo sia passato e che sia il momento di affidare il governo locale a un’altra generazione».

Una frase sul civismo destinata a far discutere: «Il civismo è l’espressione peggiore della politica», ha affermato, definendo l’attuale fase come una «politica di trasformisti». «La politica deve ubbidire a principi di coerenza».