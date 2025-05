[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Cerignola per la prima volta arriva Bicincittà

Cicolella: “Sarà un momento di festa, sport per tutti e sensibilizzazione”

Domenica 25 maggio a Cerignola è in programma Bicinicittà, una prima assoluta per il comune ofantino: si tratta di una grande pedalata collettiva, aperta a tutti, lungo un percorso urbano predefinito per vivere insieme la città in modo sano, attivo e sostenibile. L’evento è organizzato da Uisp – Unione italiana sport per tutti con il patrocinio del Comune di Cerignola.

Il raduno è alle ore 9:00 al Palatatarella, qui si procederà all’iscrizione (gratuita) e tutti i partecipanti riceveranno una maglietta realizzata appositamente per l’iniziativa e un gadget in omaggio. Il percorso si snoderà in via Generale Dalla Chiesa, via S. D’Acquisto, via A. Rosati, viale degli Oleandri, via dei Tigli. A seguire una prima sosta presso il nuovo parco urbano nel quartiere Fornaci.

La pedalata proseguirà su via dei Tigli, ancora viale degli Oleandri, poi vale Fra Daniele, viale di Levante, via S. Giovanni Bosco, piazza G. Bosco, via Romagna, via Piave, Piano San Rocco e via Mascagni, quindi una nuova sosta nei pressi di piazza P. Bona.

I ciclisti percorreranno poi piazza Tortora, Largo C. Imperatore, via Chiesa Madre, via Piazza Vecchia, via Osteria Ducale, Corso Gramsci, piazza G. Di Vittorio, Corso Garibaldi, piazza Duomo, Corso Roma, Corso A. Moro, Corso Scuola Agraria fino all’arrivo al Palatatarella intorno alle ore 12:00.

L’iniziativa segna un passo importante nel percorso avviato dalla Uisp Foggia-Manfredonia, sposato dall’amministrazione comunale di Cerignola, per estendere il messaggio della mobilità dolce in tutta la provincia: dopo San Giovanni Rotondo e Manfredonia, la città ofantina infatti diventa la terza tappa del circuito 2025.

“Bicincittà Cerignola sarà un momento di festa, sport per tutti e sensibilizzazione su temi fondamentali come l’uso responsabile dello spazio urbano, la riduzione delle emissioni, la salute attiva e l’inclusione sociale”, ha dichiarato l’assessora allo Sport e alla Mobilità Teresa Cicolella.