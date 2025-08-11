CerignolaSport Capitanata
L’Audace Cerignola batte l’Avellino in Coppa Italia e sogna l’Inter
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
L’Audace Cerignola batte l’Avellino in Coppa Italia e sogna l’Inter
La prima dell’Audace Cerignola in Coppa Italia è una festa: Avellino battuto al Monterisi grazie ad una rete di Cuppone al 59’ e sfida all’Hellas Verona nel prossimo turno, che si disputerà il 18 agosto sempre nello stadio ofantino.
La vincente di Verona-Cerignola e la vincente di Venezia-Mantova si giocheranno gli ottavi contro l’Inter.