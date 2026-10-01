Ruba auto e si schianta contro il mezzo della Polizia: arrestato un cerignolano

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La Polizia di Stato esegue un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo per i reati di resistenza, lesioni personali ad ufficiale ed agenti di polizia giudiziaria e ricettazione.

In data 4 settembre 2026, personale della Squadra Mobile della Questura di Foggia, congiuntamente al personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola, ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia nei confronti di un uomo di 31 anni pregiudicato, ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali ad ufficiale ed agenti di polizia giudiziaria e ricettazione.

La vicenda risale al 20 marzo 2026 allorquando, a Cerignola (FG), gli operatori di polizia tentavano di sottoporre a controllo gli occupanti di un’auto che procedeva in modo imprudente e pericoloso per le vie cittadine, minando la pubblica incolumità. Ne conseguiva un inseguimento che terminava con un impatto con l’auto di servizio degli operatori, procurando agli stessi lesioni di cui gravi ad uno di essi.

A seguito di accertamenti, veniva constatato che l’autovettura di cui si parla risultava provento di furto ed al suo interno vi erano nascosti oggetti atti allo scasso e quindi successivamente sequestrati. Inoltre, a seguito di esami tossicologici ai quali veniva sottoposto il conducente dell’auto, si individuava la positività a sostanze stupefacenti, quali cannabinoidi e cocaina, nonché nella tasca dello stesso veniva rinvenuta una quantità pari a 0.3 gr. di sostanza stupefacente di tipo cocaina.

Va precisato che la posizione delle persone coinvolte nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che le stesse non possono essere considerate colpevoli sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva.