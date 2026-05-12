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Nicola Grieco lascia il Cerignola, domani conferenza stampa
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Nicola Grieco lascia il Cerignola, domani conferenza stampa
Mercoledì 20 maggio – Ore 18.00 presso Grieco Business & SPA Hotel Corso Scuola Agraria, 13 – Cerignola
si terrà una conferenza stampa del presidente uscente dell’Audace Cerignola, Nicola Grieco.
Nel corso dell’incontro il presidente saluterà la città e i tifosi, ripercorrendo i dodici anni di presidenza e il percorso della società dalla Prima Categoria al calcio professionistico, con i quattro campionati (tutti culminati con la qualificazione ai playoff) disputati in Serie C.
L’accesso alla conferenza stampa sarà aperto a tutti.