Alemanno al presidio di Cerignola, il chiarimento di Futuro Nazionale
Alemanno al presidio di Cerignola, il chiarimento di Futuro Nazionale
In riferimento alla presenza di Gianni Alemanno presso il presidio di protesta a Cerignola, si chiarisce che l’ex Ministro è stato invitato dai manifestanti per esporre le loro proposte sul “caro carburante”. Alemanno ha ascoltato il portavoce del presidio Vincenzo Pinnelli e dopo aver prospettato alcune soluzioni alla problematica e risposto alle domande dei giornalisti, è intervenuto un “soggetto” che ha lamentato la presenza della politica con modi “accesi”. Certamente ci sono posizioni differenti all’interno del comitato di protesta di Cerignola, considerato che Alemanno è intervenuto su esplicito invito.
Lo scrive in una nota il referente locale di Futuro Nazionale Primiano Calvo