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Alemanno al presidio di Cerignola, il chiarimento di Futuro Nazionale

In riferimento alla presenza di Gianni Alemanno presso il presidio di protesta a Cerignola, si chiarisce che l’ex Ministro è stato invitato dai manifestanti per esporre le loro proposte sul “caro carburante”. Alemanno ha ascoltato il portavoce del presidio Vincenzo Pinnelli e dopo aver prospettato alcune soluzioni alla problematica e risposto alle domande dei giornalisti, è intervenuto un “soggetto” che ha lamentato la presenza della politica con modi “accesi”. Certamente ci sono posizioni differenti all’interno del comitato di protesta di Cerignola, considerato che Alemanno è intervenuto su esplicito invito.



Lo scrive in una nota il referente locale di Futuro Nazionale Primiano Calvo