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Audace Cerignola, ufficiale il passaggio di consegne
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Audace Cerignola, ufficiale il passaggio di consegne
Nicola Grieco cederà il 100% delle quote dell’Audace Cerignola alla cordata locale che porterà avanti il progetto, ovvero Gianni Nardiello, attuale vice presidente del club ed imprenditore nel settore degli impianti energetici, Vito Manduano, attuale main sponsor e imprenditore di rilievo sul territorio, Lio Lo Conte, imprenditore nel mondo del grano, e Francesco Masiello, titolare con suo fratello di un’importante azienda conserviera.
Grieco lascia dopo dodici anni, portando la squadra ofantina dalla Prima Categoria al Professionismo.