Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cerignola, furto d’auto con spintarella ripreso in un video

CERIGNOLA – Un’auto rubata in pochi istanti, in pieno giorno e davanti agli occhi di numerosi passanti. Stanno facendo il giro del web le immagini girate con alcuni telefonini a Cerignola, dove due persone incappucciate sono state riprese mentre portavano via una BMW Serie 1.

Il furto è avvenuto lunedì 28 settembre, intorno all’ora di pranzo, in via Imola, nei pressi di Piazzale San Rocco e del Piano delle Fosse, una zona particolarmente frequentata e a poca distanza da Piazza della Libertà.

A documentare la scena sono stati alcuni ragazzi che si trovavano nei pressi della fermata degli autobus e altri a bordo di un pullman. Nel video si ascoltano i loro commenti, tra incredulità e risate nervose: «Questo è dal vivo. Porca miseria… spero non sparano».

Secondo quanto si vede nelle immagini, i malviventi avrebbero utilizzato la tecnica della “spintarella”: un’Audi RS3 nera avrebbe spinto la BMW per consentire di allontanarla rapidamente. L’intera azione si consuma in pochissimo tempo, nonostante la presenza di persone e il continuo passaggio di auto.

Il video è diventato rapidamente virale e riporta l’attenzione sul fenomeno dei furti d’auto nel Cerignolano. Un fronte sul quale procura e forze dell’ordine hanno messo a segno negli ultimi tempi importanti operazioni, ma che continua a rappresentare una delle emergenze criminali più avvertite nel territorio.