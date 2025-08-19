[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cerignola, La Salandra (FdI): “Pericoloso osannare i criminali, ma i silenzi fanno più male dei post”

“L’arresto di un boss degli assalti ai portavalori originario di Cerignola non può trasformarsi, sui social, in occasione per beatificare chi ha compiuto gravi reati già accertati in sede giudiziaria. Vedere alcuni commenti che dipingono o giustificano azioni criminali, accompagnati da atteggiamenti di intolleranza verso le forze dell’ordine, è un fatto culturalmente pericoloso e incompatibile con una comunità che voglia dirsi civile e fondata sulla legalità.”

Lo dichiara l’On. Giandonato La Salandra, deputato di Fratelli d’Italia.

“La ferma presa di posizione del Prefetto, che ha richiamato l’attenzione rivolta da anni al territorio cerignolano da parte di magistratura e forze dell’ordine per contrastare le bande specializzate negli assalti ai portavalori, va rimarcata con forza. Lo Stato a Cerignola c’è, e c’è sempre stato e FdI è dalla parte delle forze dell’ordine. La condanna è non solo per alcuni commenti social che testimoniano un clima che merita attenzione, ma anche per certi silenzi, che nella politica e nelle istituzioni fanno ancora più male di alcuni post.”

“Fratelli d’Italia – aggiunge La Salandra – è in prima linea contro queste derive: grazie al Presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo abbiamo attivato un protocollo con TikTok per arginare fenomeni social che celebrano la criminalità. Ma serve che tutti facciano la propria parte, e lo facciano senza ambiguità. Oggi più che mai la città ha bisogno di una risposta corale: sostegno alle forze dell’ordine, educazione alla legalità, condanna netta della cultura criminale.”

“Cerignola e tutta la Capitanata meritano un futuro diverso – conclude –. Chi resta in silenzio di fronte a questo clima si assume una responsabilità grave quanto chi, sui social, osa inneggiare ai criminali”.

On. Giandonato LA SALANDRA

Camera dei Deputati