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Cerignola, finisce l’era Grieco: “Serie C piena di costi”

“60 squadre sono troppe, pochi gli introiti dalla Serie A alla C. Si poteva fare un semiprofessionismo. C’è un motivo se tante squadre sono fallite. La Serie C è piena di costi, ma questi cinque imprenditori hanno avuto il coraggio di subentrare” con questa polemica, mista a ringraziamento verso i nuovi cinque proprietari del Cerignola, Nicola Grieco saluta il club ofantino.

“Con il Foggia e con il Pescara avevamo un sogno chiamato Serie B. L’abbiamo sfiorata. Queste due sono state le sconfitte più brutte” ha detto l’ex proprietario del Cerignola che spiega come da queste sconfitte sia nata l’idea di abbandonare il calcio: “Ho iniziato a percepire stanchezza fisica e mentale. Nell’ultimo periodo mi sono concesso poco all’azienda, la quale ha bisogno di me. E’ stato un discorso di tempo e il non voler abbandonare ciò che ha creato mio padre. In quattro anni di Serie C abbiamo fatto 4 anni di playoff. Io non avrei mai pensato a tutto questo diversi anni fa. Dobbiamo custodire questa categoria. I nuovi imprenditori hanno competenze, capacità, ma soprattutto bisogno di supporto. Bisogna aiutarli. Ho molta fiducia a loro. Quello che sta facendo il sindaco e l’amministrazione comunale per Cerignola, dalle altre parti non lo fa nessuno“.