Concetta Chirico
Redattore
Giornalista e Content Creator classe 1992. Le mie passioni di sempre – scrittura e TV – sono diventate il mio lavoro. Mi occupo sia dei game show della Rai che delle interviste ai volti delle soap opera italiane.
Contatti
L'oroscopo di Paolo Fox di domani 18 novembre 2026: dubbio per Sagittario, piccoli battibecchi di coppia per Capricorno
17 novembre 2026 19:54
Oroscopo Paolo Fox di domani 17 novembre 2026: Ariete risoluto, cielo favorevole ai Pesci
16 novembre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 16 novembre 2026: il Leone è protetto da Giove, i Gemelli sono pieni di idee
15 novembre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox settimana dal 16 al 22 novembre e la classifica: 5 stelle al Cancro
14 novembre 2026 16:17
Oroscopo Paolo Fox di domani 15 novembre 2026: giorno insolito per Leone, ottime prospettive per Pesci
14 novembre 2026 08:02
Oroscopo Paolo Fox di domani 14 novembre 2026: il Cancro deve smussare gli angoli, cielo benevolo per i Pesci
13 novembre 2026 09:12
Oroscopo Paolo Fox di domani 13 novembre 2026: Cancro, pazienza in amore; Capricorno, voglia di tranquillità
12 novembre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox weekend 14 e 15 novembre 2026: amore positivo per l’Ariete, il Cancro deve stare sereno
11 novembre 2026 17:55
Oroscopo Paolo Fox di domani 12 novembre 2026: chiarimento risolutivo per Cancro, Pesci in recupero
11 novembre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 11 novembre 2026: Sagittario, nuove conoscenze; Cancro vulnerabile alle critiche
10 novembre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 10 novembre 2026: il Leone recupera, Pesci, confusione nei rapporti
09 novembre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 9 novembre 2026: Gemelli affascinante, Sagittario avventuroso
08 novembre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 8 novembre 2026: Ariete, voglia di amare; Bilancia, intensa emozione
07 novembre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 7 novembre 2026: Cancro, pazienza in amore; Leone seducente
06 novembre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox settimana dal 9 al 15 novembre e la classifica:
05 novembre 2026 20:45
Oroscopo Paolo Fox di domani 6 novembre 2026: Gemelli, giornata vivace; Capricorno, chiuso al dialogo
05 novembre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox weekend 7 e 8 novembre 2026: tensioni per Ariete e Toro
04 novembre 2026 23:47
Oroscopo Paolo Fox di domani 5 novembre 2026: incontro provvidenziale per i Pesci, il Sagittario ritrova l'entusiasmo in amore
04 novembre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 4 novembre 2026: notizia incoraggiante per i Cancro, moderazione per i Pesci
03 novembre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 3 novembre 2026: Cancro, svolta positiva; Acquario, confronto chiarificatore
02 novembre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di novembre 2026: tensioni amorose per l'Ariete, lo Scorpione cerca stabilità
01 novembre 2026 21:17
Oroscopo Paolo Fox di domani 2 novembre 2026: Toro, Venere in opposizione; Pesci, incontro provvidenziale
01 novembre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox settimana dal 2 all’8 novembre e la classifica: 4 stelle al Pesci, 5 al Gemelli
31 ottobre 2026 19:40
Oroscopo Paolo Fox di domani 1° novembre 2026: passione per il Leone, sentimenti intriganti per il Pesci
31 ottobre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 31 ottobre 2026: Gemelli, voglia di uscire dal guscio; Vergine, magica emozione
30 ottobre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 30 ottobre 2026: Toro deve rallentare; Pesci, amore alle stelle
29 ottobre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox weekend 31 ottobre – 1 novembre 2026: telefonata importante per il Cancro; il Leone deve staccare la spina
28 ottobre 2026 16:03
Oroscopo Paolo Fox di domani 29 ottobre 2026: ottima intuizione per Pesci; il Leone non deve sovraccaricarsi
28 ottobre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 28 ottobre 2026: Toro mentalmente lucido; Sagittario in ritardo
27 ottobre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 27 ottobre 2026: l'Ariete non deve agire con foga; svolta per il Cancro
26 ottobre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 26 ottobre 2026: frizzante lunedì per il Gemelli; Pesci creativo e sensibile
25 ottobre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox settimana dal 26 ottobre al 1° novembre e la classifica delle stelle: giornate d'oro per Pesci, amore top per Cancro
24 ottobre 2026 21:16
Oroscopo Paolo Fox di domani 25 ottobre 2026: domenica nostalgica per Bilancia, pressione emotiva per Capricorno
24 ottobre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 24 ottobre 2026: Ariete, sentimenti dinamici; opportunità sociali per Cancro
23 ottobre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 23 ottobre 2026: stelle favorevoli al Cancro, notizia incoraggiante per il Capricorno
22 ottobre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox weekend 24 e 25 ottobre 2026: Toro nervosetto, Leone affascinante
21 ottobre 2026 23:04
Oroscopo Paolo Fox di domani 22 ottobre 2026: rallentamenti per Vergine, nervosismo per Sagittario
21 ottobre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 21 ottobre 2026: Gemelli sostenuto da Giove e Marte, intuizione top per Pesci
20 ottobre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 20 ottobre 2026: giornata altamente favorevole per l'Ariete, martedì faticoso per lo Scorpione
19 ottobre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 19 ottobre 2026: lunedì propizio per Cancro, soluzioni concrete per Pesci
18 ottobre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox settimana dal 19 al 25 ottobre e la classifica: stabilità nella coppia per Cancro, lavoro eccellente per Pesci
17 ottobre 2026 17:10
Il Paradiso delle Signore, Alessio D'Ortenzi su Jacopo: "è fidanzato, ma le cose possono cambiare"
17 ottobre 2026 08:26
Oroscopo Paolo Fox di domani 18 ottobre 2026: Cancro, futuro stabile; il Capricorno ricarica le pile
17 ottobre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 17 ottobre 2026: sabato romantico per Pesci; Luna in Capricorno
16 ottobre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 16 ottobre 2026: gratificazioni per Cancro; malcontento per Pesci
15 ottobre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 15 ottobre 2026: Ariete, giovedì favorevole; Pesci, impegni e fatica
14 ottobre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 14 ottobre 2026: il Toro ritrova l'entusiasmo; Vergine, decisioni facilitate
13 ottobre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 13 ottobre 2026: Gemelli supportato da Marte; Pesci favorito da Mercurio
12 ottobre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 12 ottobre 2026: Acquario, voglia di indipendenza; Toro, bassa sopportazione
11 ottobre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox settimana 12-18 ottobre 2026 e classifica: 3 punti al Toro e all'Acquario
10 ottobre 2026 19:48
Oroscopo Paolo Fox di domani 11 ottobre 2026: Bilancia diplomaticamente vincente; Capricorno pigro
10 ottobre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 10 ottobre 2026: Gemelli, emozioni inattese; Leone, dubbio sentimentale
09 ottobre 2026 08:00
Affari Tuoi, concorrente scampa un triste finale grazie a Stefano De Martino
07 ottobre 2026 22:44
Oroscopo Paolo Fox weekend 10 e 11 ottobre 2026: Ariete ko, amore intenso per Cancro
07 ottobre 2026 22:18
Oroscopo Paolo Fox di domani 8 ottobre 2026, Gemelli fortunatissimo e Pesci ispirato
07 ottobre 2026 08:00
La Promessa anticipazioni spagnole: Pia e Petra lasciano il loro ruolo
06 ottobre 2026 16:13
Oroscopo Paolo Fox di domani 7 ottobre 2026: Luna in Vergine, fluidità amorosa per Toro
06 ottobre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 6 ottobre 2026: Bilancia, messo alla prova; Pesci, evoluzioni di coppia
05 ottobre 2026 10:54
Oroscopo Paolo Fox di domani 5 ottobre 2026, Marte e Giove sostengono l'Ariete
04 ottobre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 4 ottobre 2026: Scorpione, cuore oscillante; Bilancia spensierata
03 ottobre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 3 ottobre 2026: Toro, assorbito da tutt'altro; Leone, voglia di leggerezza
02 ottobre 2026 08:00
Oroscopo Paolo Fox di domani 2 ottobre 2026: Leone, piccola incompiutezza; Pesci, attenzione alla Luna opposta
01 ottobre 2026 18:03
Oroscopo di Branko del 1° ottobre e pagelle per tutti i segni: voto 9 allo Scorpione
30 settembre 2026 23:58
Oroscopo di Paolo Fox del 1° ottobre: Gemelli davanti a una scelta importante
30 settembre 2026 23:49
Oroscopo di Paolo Fox del mese di ottobre e pagelle, seconda sestina: Bilancia verso una conclusione serena, voto 8,5
30 settembre 2026 22:40
Oroscopo di Paolo Fox del mese di ottobre e pagelle per tutti i segni, prima sestina: partenza alla grande per l'Ariete, voto 9
30 settembre 2026 16:35
Il Paradiso delle Signore, Anita Lucenti racconta la sua Lia: "stiamo registrando il periodo di Natale"
30 settembre 2026 15:07
Oroscopo di Paolo Fox del 29 settembre e pagelle: voto 8 alla Bilancia
29 settembre 2026 01:30
Oroscopo di Branko del 29 settembre e pagelle per tutti i segni: voto 9 all'Acquario
28 settembre 2026 21:26
L'oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 28 settembre al 4 ottobre con la classifica per tutti i segni: 5 stelle al Cancro
28 settembre 2026 15:40
Oroscopo di Branko del 28 settembre e pagelle per tutti i segni: voto 8 allo Scorpione
27 settembre 2026 23:36
Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 28 settembre al 4 ottobre sull'amore: per la Vergine torna il sereno
27 settembre 2026 21:01
Oroscopo di Paolo Fox del 27 settembre e pagelle: grandi passioni per lo Scorpione, voto 8
26 settembre 2026 23:40
Oroscopo di Branko del 27 settembre e pagelle per tutti i segni: Bilancia dinamica, voto 8,5
26 settembre 2026 21:47
Oroscopo di Branko del 26 settembre e pagelle per tutti i segni: voto 7 al Cancro
26 settembre 2026 02:06
Oroscopo di Paolo Fox del 26 settembre: giornata tranquilla per i Gemelli
25 settembre 2026 23:31
Oroscopo di Paolo Fox del weekend 26 e 27 settembre: Cancro, fine settimana col botto
25 settembre 2026 21:48
L'oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre su lavoro e fortuna, pagelle: voto 9 al Capricorno
25 settembre 2026 17:55
Oroscopo di Branko del 25 settembre e pagelle per tutti i segni: voto 7 al Cancro
25 settembre 2026 00:54
Oroscopo di Branko del weekend 26 e 27 settembre e pagelle: grandi successi per i Gemelli, voto 9
24 settembre 2026 19:20
Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 28 settembre al 4 ottobre per i single: Mercurio e Venere tifano per la Vergine
24 settembre 2026 15:55
Oroscopo di Branko del 24 settembre e pagelle: Leone al centro dell'attenzione, voto 9
24 settembre 2026 02:52
Oroscopo di Paolo Fox del 24 settembre e pagelle per tutti i segni: voto 8 al Capricorno
24 settembre 2026 00:10
Paolo Fox e l'oroscopo di oggi 23 settembre: Toro suscettibile, rischio scintille
23 settembre 2026 08:02
Branko oroscopo di oggi 23 settembre e pagelle: voto 8 alla Bilancia
23 settembre 2026 03:36
Oroscopo di Paolo Fox del 23 settembre e pagelle per tutti i segni: voto 7,5 al Cancro
22 settembre 2026 22:13
Oroscopo settimanale di Branko dal 28 settembre al 4 ottobre e le pagelle: Gemelli, voto 8,5
22 settembre 2026 20:00
Oroscopo di Branko del 23 settembre sull'amore: sorpresa per il Leone
22 settembre 2026 16:24
L'oroscopo di Branko del 22 settembre e le pagelle per tutti i segni: voto 9 al Capricorno
22 settembre 2026 07:50
Oroscopo di Paolo Fox del 22 settembre: Capricorno, dai spazio al cuore
22 settembre 2026 07:20
Oroscopo di Branko del mese di ottobre, ultimi sei segni zodiacali: lo Scorpione parte alla grande
22 settembre 2026 00:10
Oroscopo Branko di ottobre per la prima sestina: momento d'oro per l'Ariete
21 settembre 2026 22:56
L'oroscopo settimanale di Branko dal 21 al 27 settembre con le pagelle per tutti i segni: voto 8 ai Pesci
21 settembre 2026 16:27
Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 21 al 27 settembre e classifica per tutti i segni: 5 stelle ai Gemelli
21 settembre 2026 04:28
Oroscopo di Branko del 20 settembre e pagelle per tutti i segni: Sagittario brilla e prende 9 come voto
20 settembre 2026 07:41
Oroscopo di Branko del 19 settembre e pagelle per tutti i segni: voto 9 al Leone
18 settembre 2026 22:18
Oroscopo di Paolo Fox del weekend 19 e 20 settembre: sorpresa per il Toro
18 settembre 2026 21:44
Oroscopo di Paolo Fox del 19 settembre: Sagittario, voglia di evasione
18 settembre 2026 21:13
L'oroscopo di Branko del weekend 19 e 20 settembre: fine settimana travolgente per l'Ariete
18 settembre 2026 20:42
Oroscopo di Paolo Fox del 18 settembre: arriva un nuovo segnale per l'Ariete
18 settembre 2026 08:26
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