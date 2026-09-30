Il Paradiso delle Signore, Anita Lucenti racconta la sua Lia: “stiamo registrando il periodo di Natale”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La stagione 2026/2027 de Il Paradiso delle Signore ha introdotto diversi nuovi personaggi. Tra questi spicca Lia Mandalà, interpretata da Anita Lucenti, giovane attrice siciliana di Partanna e nuova Venere del grande magazzino milanese. Intervistata da IlSipontino.net, Lucenti ha raccontato il suo personaggio, l’atmosfera sul set e il rapporto con Francesca Masini, interprete di Simona. L’attrice ha inoltre svelato un curioso retroscena sulle riprese: «Stiamo registrando il periodo di Natale».

Intervista all’attrice Anita Lucenti, volto di Lia nella soap “Il Paradiso delle Signore”

Benvenuta su SiPontino, Anita! Ti stiamo vedendo ogni pomeriggio nei panni di Lia, una delle nuove attesissime Veneri de Il Paradiso delle Signore. Ormai siamo entrati nel vivo delle puntate su Rai 1: che impressione ti sta facendo rivederti sullo schermo e che primissimo bilancio trarresti da questo debutto?

“Ciao a tutti! Essendo la mia prima esperienza sul set, ho trovato molto strano riguardarmi sul piccolo schermo, ma allo stesso tempo è stato davvero emozionante. Mi ricordo i momenti in cui abbiamo girato le scene e vederle montate, ha tutt’altro sapore: ricordo perfettamente le sensazioni di quell’esatto giorno. Al momento posso dire che sono molto fiera di ciò che ho costruito e che sto facendo, ma quando noto dettagli che vorrei migliorare, ci lavoro su fin quando non sono soddisfatta!”

Il pubblico del Paradiso è famosissimo per il suo affetto viscerale e super attento. Come ti ha accolta la community dei fan di Mamma Rai? Ti stanno già arrivando i primi messaggi o teorie sui social?

“Ho notato, sì, sono molto attivi e appassionati i fan del Paradiso. Ahimè, non ho tantissimo tempo per leggere ogni messaggio e non sono un’amante dei social, ma in generale ho ricevuto sia feedback positivi che negativi. Questi ultimi non mi sorprendono, dato che Lia ha una bella faccia tosta, è moderna e coraggiosa, ma ha anche dimostrato che in Sicilia si può essere furbe già dal 1967. I commenti positivi e costruttivi fanno sempre piacere, vuol dire che il lavoro dietro si vede e viene apprezzato. E sicuramente verrà apprezzata maggiormente anche lei, non appena si dimostrerà con la sua vera essenza.”

Sullo schermo stiamo vedendo nascere un’intesa bellissima tra la tua Lia e Simona. Ma a telecamere spente, com’è nato il feeling tra voi due? E in generale, che aria si respira sul set insieme a tutto il resto del cast? Vi sentite già una grande famiglia dietro le quinte?

“Fra Lia e Simona c’è una bella complicità, è vero. La nostra amicizia è reale, nata durante i primi giorni di set: due nuove arrivate che si sono, fin da subito, trovate in armonia. I nostri personaggi sono abbastanza diversi e sarà Lia a dare alcuni preziosi consigli a Simona e viceversa, ma non mancheranno piccoli litigi passeggeri. Sul set sono stata fin da subito a mio agio, c’è stato e c’è tuttora, dopo mesi di riprese, molto ascolto, rispetto e accoglienza e tante tante risate tra un ciak e l’altro, una piccola famiglia.”

Nel frattempo voi non vi fermate mai e la macchina delle registrazioni continua a girare a pieno ritmo. A quale stagione vi state dedicando in questo momento tra un “ciak” e l’altro?

“Esattamente, a pieno ritmo intensissimo e questo rende la serie autentica. C’è tantissimo lavoro dietro e spesso poche ore di sonno. In questo periodo stiamo affrontando una delle mie festività preferite: il Natale. Il Paradiso si riempie di colori, luci e desideri fra tutte le Veneri e non solo. Lia desidera cose semplici che… arriveranno! Si respira una bella magia in questi giorni e lo noterete anche voi fra qualche mese guardando gli episodi!”

Andiamo al punto che fa più sognare i telespettatori: arriverà prima o poi l’amore anche per Lia? Tu cosa speri per il suo futuro e quanto c’è di Anita in questo personaggio?

“Per Lia l’amore è un sentimento da adulti, quasi prenderà in giro le altre colleghe quando si innamorano e cadere fra le braccia di un ragazzo non rientra fra i suoi obiettivi principali. Arriverà al Paradiso con il cuore un po’ tormentato a causa di un primo amore sbagliato, perciò scappa dalla Sicilia. Ma le cose belle accadono per caso, quindi chissà… Considera l’amore un sentimento sdolcinato, ma, in fondo in fondo, è buona e dolce anche lei, anche se non è romanticona. Io, ad esempio, sono molto più romantica e dolce di lei. Abbiamo parecchie cose in comune, ad esempio il DNA siciliano e la caparbietà, ma altre totalmente contrastanti come la sfacciataggine e il poco tatto su certi argomenti delicati, sicuramente per via della sua tenera età. Lei sa strappare un sorriso anche nei momenti più bui, è un personaggio molto divertente da interpretare e mi sorprende ogni giorno scoprire nuove sfaccettature della mia Lia! Le auguro di sentirsi all’altezza, felice e consapevole della sua modernità.”

Prima di salutarti, chiudiamo con un piccolo gioco: se potessi fare un salto temporale nel copione e interpretare un personaggio maschile della soap, chi sceglieresti di essere e perché?

“Senza dubbio Riccardo Guarnieri, il grande ritorno di quest’anno. Oltre la stima che provo per l’attore, trovo affascinante il suo personaggio così tormentato e ricco di intrighi familiari e personali. Sarebbe interessante poterlo interpretare per un giorno! Adoro costruire personaggi diversi da me e fuori dalla mia zona di comfort e Lia è uno di quelli.”