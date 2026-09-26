Oroscopo di Branko del 27 settembre e pagelle per tutti i segni: Bilancia dinamica, voto 8,5

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Secondo l’oroscopo di Branko del 27 settembre, i nati sotto il segno della Bilancia vivranno un momento dinamico e favorevole, tra successi lavorativi, burocratici, momenti di passione in amore e un’ottima forma fisica. Per i nativi dell’Acquario è il momento di osare e inseguire i propri desideri senza farsi condizionare dai parenti. Infine, i Pesci dovranno mettere da parte le emozioni per concentrarsi con concretezza su lavoro e finanze, prestando attenzione alle distrazioni, ai litigi e alla salute.

Oroscopo del giorno 27 settembre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In questo momento sei un vulcano di energia, stravagante e travolgente. Conquisti tutti in società, anche se in famiglia qualcuno sospetta che tu stia nascondendo qualcosa. La Luna accende la miccia di incontri immediati, colpi di fulmine e tanto pathos. Fai solo attenzione alla Luna: potrebbe creare qualche tensione di troppo nel matrimonio. Voto: 8

Toro – Se sei un uomo sposato, ti ritrovi a sognare una compagna meno “moglie” e più “amante”, colpa di una Venere che stuzzica un po’ di insoddisfazione affettiva. Per fortuna la Luna addolcisce l’aria e ti regala un clima più leggero. Mercurio dà il via libera ai viaggi e in più c’è una bella notizia in arrivo sul fronte portafoglio. Voto: 6,5

Gemelli – Prenditi una pausa al centro delle tue solite tempeste d’amore: goditi questo momento di calma prima di tre giorni davvero incandescenti, che però ti porteranno ottime occasioni sul lavoro. Hai una gran voglia di evadere dalla solita routine, anche se chi ti sta vicino pretende attenzioni. Un piccolo consiglio: cura un po’ di più l’alimentazione! Voto: 7

Cancro – La Luna ti rende un po’ irrequieto, ma ha il pregio di stimolare la tua voglia di rimetterti in gioco. In vista c’è un ottobre importante, guidato da un Mercurio che ti farà compagnia per settimane. L’amore si prepara a regalarti un momento magico e chissà che non arrivi anche un pizzico di fortuna con la dea bendata. Voto: 7

Branko e l’oroscopo del 27 settembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Un vecchio legame sta per rinnovarsi o chiudersi definitivamente: a decidere sarà la Luna. Ti trovi ai vertici delle classifiche del giorno, ma tieniti pronto a novità scottanti con un Marte pronto a regalarti sfide intense. Al momento ti senti soddisfatto solo a metà, quindi proteggi i tuoi risparmi da chi vorrebbe farti uno sgambetto. Voto: 7,5

Vergine – Il settore dei sentimenti è stato un po’ fiacco ultimamente, ma Venere sta per correre in tuo aiuto, risvegliando la passione e spazzando via la noia. La Luna ti regalerà un’idea geniale e vincente: le stelle ti proteggono e la fortuna è dalla tua parte! Voto: 8,5

Bilancia – Mercurio ti mette le ali ai piedi e favorisce spostamenti, nuovi contatti e tutti i tuoi progetti preferiti. Risoluzioni positive in vista per questioni burocratiche o legali, mentre in amore si accendono momenti molto caldi. Anche la forma fisica è al top. Voto: 9,5

Scorpione – Il cielo di oggi ti regala un mix esplosivo di ottimismo e sana follia! Sei a un passo da un nuovo successo, quindi preparati ad accoglierlo a braccia aperte. L’amore è decisamente fuori dagli schemi, ma proprio per questo unico e irresistibile. Unico appunto: fai attenzione a mal di testa o lievi sbalzi di febbre, proteggi la tua salute. Voto: 8,5

Previsioni astrologiche del 27 settembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Dopo un paio di giorni di maretta, il vento sta finalmente cambiando direzione. Gli affari procedono a gonfie vele e lunedì 28, con l’unione tra Marte e Giove, otterrai vantaggi mai visti prima. Ottime opportunità di guadagno attraverso compravendite immobiliari o questioni legate alla casa. Voto: 9

Capricorno – Con Sole e Luna in posizione opposta, devi stare attento a non fare passi falsi. Seleziona con cura le tue priorità ed evita le persone tossiche: concediti il giusto riposo per recuperare lo stress accumulato con Marte. Una nota positiva? Hai finalmente capito chi sono i veri amici, ed è una bellissima conquista. Voto: 5,5

Acquario – Perché continui ad accontentarti? Non fermarti se stai inseguendo un sogno o se desideri dichiararti a qualcuno, anche se qualche parente prova a stuzzicare le tue insicurezze. Una Luna complice correrà in tuo soccorso. Per le donne del segno potrebbe affiorare un po’ di nostalgia per un vecchio amore o una storia vissuta nell’ombra. Voto: 6,5

Pesci – Metti da parte i sentimentalismi per un momento: adesso le tue priorità devono essere la carriera e il portafoglio. Cerca di non agire d’impulso o di farti travolgere dalle emozioni del momento, perché il cielo ti chiede concretezza. Occhio ai litigi: la Luna rischia di farti sovrappensiero. Cautela anche con la salute. Voto: 6