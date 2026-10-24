Oroscopo Paolo Fox settimana dal 26 ottobre al 1° novembre e la classifica delle stelle: giornate d’oro per Pesci, amore top per Cancro

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Amore, lavoro e fortuna, secondo l’oroscopo di Paolo Fox nella settimana dal 26 ottobre al 1° novembre. L’oroscopo di Paolo Fox per questa settimana preannuncia un periodo di dinamismo ed evoluzione astrologica. I transiti planetari spingono molti segni a rivedere le proprie priorità, portando opportunità inattese per chi cerca novità e richiedendo un pizzico di prudenza nei momenti di confronto. Un quadro astrale che stimola sia i legami affettivi sia le ambizioni professionali, invitando tutti a gestire con equilibrio energie e decisioni.

Paolo Fox oroscopo settimana 26 ottobre – 1° novembre Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Amore: L’oroscopo di Paolo Fox prospetta giornate vivaci in ambito sentimentale. Chi non ha un partner avvertirà un forte desiderio di socialità e leggerezza; i contatti più promettenti nasceranno spontaneamente, magari grazie a una conversazione improvvisata o in contesti inconsueti. Nelle coppie si cerca complicità e condivisione di progetti reali; la spinta d’azione garantita da Marte è notevole, ma occorre evitare che la frenesia personale sfoci nell’impazienza verso i tempi del partner.

Lavoro: Sul piano professionale cresce la spinta a liberarsi di vecchie zavorre o condizionamenti legati al passato. La presenza di Saturno impone ancora un po’ di rigore e la necessità di completare alcune questioni sospese prima di voltare pagina.

Toro. Amore: I sentimenti attraversano una fase di riflessione. Per i single l’intesa non è immediata: di fronte a una nuova conoscenza prevarrà il bisogno di valutare attentamente la reale affinità caratteriale prima di aprirsi totalmente. Per chi vive una relazione è richiesta cautela, poiché divergenze d’opinione su aspetti di natura pratica potrebbero generare tensioni, specialmente a inizio settimana.

Lavoro: La sfera lavorativa impone flessibilità. Eventi imprevisti, modifiche di programma o mansioni dell’ultimo minuto richiederanno capacità di adattamento e prontezza nell’affrontare i cambiamenti

Gemelli. Amore: Il cielo dell’amore ritrova fluidità e chiarezza, dissipando le perplessità degli ultimi tempi. Mercoledì e giovedì la Luna nel segno regala fascino, ideale per fare incontri o godersi uscite stimolanti. La vita di coppia trae giovamento da un’atmosfera più serena e rilassata: cresce la voglia di scherzare, condividere tempo di qualità e magari concedersi un piccolo weekend fuori porta.

Lavoro: Si fa strada il desiderio di rinnovamento. Un’occupazione o una routine che un tempo offriva gratificazione rischia ora di apparire limitante o poco motivante.

Cancro. Amore: Settimana ricca di intuizioni positive sul piano affettivo grazie al sostegno concorde di Sole, Mercurio e Venere, che facilitano l’espressione delle proprie emozioni. Per i single la giornata di venerdì si preannuncia ideale per fare colpo. Nelle relazioni stabili ci sono le basi giuste per pianificare progetti a lungo termine, fare programmi di viaggio o prendere decisioni condivise.

Lavoro: Il periodo si rivela produttivo e proficuo. Le scelte concordate di recente iniziano a dare i primi frutti positivi, con possibili evoluzioni di ruolo, nuovi incarichi o cambi di rotta favorevoli.

Previsioni astrologiche di Paolo Fox della settimana al 1° novembre Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Amore: L’azione congiunta di Marte e Giove accende la passione, ma la posizione contraria di Venere suggerisce di non forzare le tappe. Chi è solo potrebbe imbattersi in un’attrazione non del tutto corrisposta: il temperamento intraprendente aiuta, ma è meglio evitare pretese immediate. In coppia l’intesa fisica è alta, ma l’orgoglio potrebbe creare qualche scossone nei primi giorni della settimana se le cose non vanno come desiderato.

Lavoro: È fondamentale ascoltare i segnali del corpo ed evitare il sovraccarico di impegni. Rimanere concentrati sull’essenziale impedirà a semplici mansioni di diventare eccessivamente gravose.

Vergine. Amore: Gli influssi positivi di Sole e Mercurio donano lucidità e consentono di capire chiaramente chi frequentare. Chi è single potrà fare incontri stimolanti uscendo dai soliti cerchi e frequentando ambienti nuovi. Nelle unioni storiche, eventuali tensioni legate a recenti preoccupazioni professionali dovranno essere affrontate con un dialogo aperto e trasparente.

Lavoro: Il settore professionale guarda già al futuro con prospettive a lungo termine. Primi due giorni della settimana particolarmente propizi per pianificare, riorganizzare le idee e gettare le basi di nuovi progetti.

Bilancia. Amore: Ritorno di fiamma o nostalgie legate al passato a causa dell’influenza di Venere retrograda nel segno, che spinge a riesaminare storie non del tutto concluse. Chi è single si troverà a riflettere su vecchi sentimenti. In coppia occorrerà fare attenzione a non far trapelare dubbi o irrequietezza, prevenendo inutili gelosie da parte del partner.

Lavoro: Riemergono vecchie ambizioni e proposte precedentemente accantonate potrebbero ritornare d’attualità. La giornata di mercoledì offre spunti e intuizioni interessanti per far valere i propri meriti.

Scorpione. Amore: Settimana intensa ma con qualche momento di attrito. I single potrebbero trovarsi di fronte a qualche provocazione nella giornata di martedì o dover chiarire malintesi. Per chi vive in coppia è arrivato il momento di affrontare un nodo irrisolto: meglio prediligere un confronto pacato al posto di una prova di forza, onde evitare che parole pronunciate impulsivamente lascino strascichi.

Lavoro: Fase dedicata al sbrigliamento di pratiche e questioni amministrative. Trattative in sospeso, incassi in ritardo o contratti non ancora definiti necessitano di un vostro sollecito diretto per sbloccarsi.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 26 ottobre al 1° novembre 2026 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Amore: Nonostante un avvio di settimana caratterizzato da qualche piccolo scontro, il clima sentimentale è in netta ripresa. I single potrebbero scorgere qualità inattese in una persona già nota. Chi ha una relazione potrebbe vivere qualche momento di incomprensione a metà settimana per via della sensazione di non essere ascoltato, ma il weekend restituirà grande intesa e armonia.

Lavoro: Grazie al supporto d’azione di Marte, Giove e alla concretezza fornita da Saturno, ritroverete il piglio giusto per portare avanti un’idea o una trattativa rimasta in sospeso per diverso tempo.

Capricorno. Amore: Il lunedì si presenta estremamente favorevole per fare il primo passo o accettare un invito improvviso. Per le coppie, la prima parte della settimana è l’ideale per organizzare eventi romantici o progetti a due; l’unico monito riguarda i giorni successivi, in cui potrebbe riaffiorare qualche perplessità legata a vecchi trascorsi.

Lavoro: È tempo di costruire la struttura per i prossimi traguardi. La giornata di lunedì si rivela particolarmente strategica per pianificare i prossimi passi e fissare le tappe di nuovi impegni lavorativi.

Acquario. Amore: Periodo di revisione interiore. Chi è single sta comprendendo con maggiore maturità quali errori non ripetere in futuro. Per le coppie che hanno vissuto discussioni recenti, si raccomanda cautela: prima di prendere decisioni drastiche è bene valutare se si tratti solo di una fase passeggera, evitando inutili polemiche soprattutto a inizio settimana.

Lavoro: Massima precisione richiesta nell’ambito burocratico e contrattuale. Verificate con attenzione clausole, accordi e scadenze prima di apporre firme o assumere nuovi impegni solo per quieto vivere.

Pesci. Amore: Ottimo momento per il cuore. Cresce la disponibilità emotiva e i single potrebbero fare incontri inaspettati e coinvolgenti, con venerdì e sabato come giornate di punta. In coppia, fare progetti significativi per il futuro o pianificare una breve vacanza aiuterà a rafforzare la stabilità e il legame reciproco.

Lavoro: Periodo fertile per le idee e la creatività. L’ingegno non manca, ma per ottenere risultati concreti sarà fondamentale tradurre l’ispirazione in un piano d’azione ben strutturato e tangibile.