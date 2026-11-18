Affari Tuoi, Giorgia rifiuta il cambio del Dottore e punta tutto sul pacco 15

Nella puntata di Affari Tuoi del 18 novembre 2026, Giorgia rappresenta la Campania insieme alla sorella Dalila. La concorrente rifiuta le offerte del Dottore e resta fedele al pacco numero 15, portando a casa 10.000 euro.

È stata la Campania la grande protagonista della puntata di Affari Tuoi del 18 novembre. A rappresentare l'iconica regione è stata Giorgia, accompagnata dalla sorella Dalila. Le due concorrenti hanno affrontato una partita tutt'altro che scontata, caratterizzata da momenti di tensione e da mosse imprevedibili del Dottore. Una cosa, però, è rimasta invariata dall'inizio alla fine: il pacco numero 15. Giorgia, infatti, non ha mai voluto separarsi dal numero che la sorte le aveva assegnato all'inizio della puntata. Con il 15 ha iniziato la sua avventura e con lo stesso pacco ha deciso di concluderla.

Affari Tuoi, la partita di Giorgia e Dalila: tutti gli assegni del Dottore finiscono tritati

Dopo una partita ricca di alti e bassi, durante la quale Giorgia ha affidato alla sorella Dalila il compito di tritare tutti gli assegni proposti dal Dottore, rifiutando anche ogni possibilità di cambio, si è arrivati a un finale davvero scoppiettante. Come diceva una volta Amadeus, erano rimasti soltanto i soldi sicuri. La concorrente, che lavora come brand manager presso una società sportiva, si è ritrovata davanti a due sole possibilità: un premio da 10.000 euro e uno decisamente più allettante da 75.000 euro. Al suo fianco, pronta a sostenerla fino all'ultimo, c'era la sorella maggiore, ispettore di Polizia a Bologna. Insieme hanno cercato di mantenere la lucidità, nonostante la tensione di quegli ultimi, interminabili momenti.

Finale al cardiopalma ad Affari Tuoi: Giorgia rifiuta il cambio e scopre la vincita

Poi è arrivata l'ultima mossa del Dottore, che ancora una volta ha affidato il destino della concorrente alle famigerate carte. Una giocata che avrebbe potuto cambiare completamente il finale della serata: se Giorgia avesse pescato l'offerta, avrebbe ricevuto un assegno da 35.000 euro. Ma il destino aveva in serbo un'altra sorpresa e davanti a lei è comparsa la possibilità del cambio.

A quel punto, però, Giorgia non ha avuto dubbi e ha deciso di restare fedele al suo pacco numero 15, senza lasciarsi tentare dall'ultima proposta. Una scelta che l'ha portata a scoprire di aver conquistato 10.000 euro. Non i 75.000 euro sognati fino all'ultimo, ma comunque una bella soddisfazione da condividere con la sorella. La partita si è conclusa così, con un pizzico di rammarico per il premio sfumato e la consapevolezza di essere tornata a casa con una vincita! LEGGI ANCHE: L’Eredità, Riccardo lascia dopo 15 puntate: Francesco lo elimina e vince in finale