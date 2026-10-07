Affari Tuoi, concorrente scampa un triste finale grazie a Stefano De Martino

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Alessio ha dovuto attendere ben 33 puntate prima di avere la sua chance ad Affari Tuoi. Viene da Narni, una cittadina di oltre 17 mila abitanti in provincia di Terni, in Umbria. Una vita in fabbrica come operaio e, adesso, l’emozione dell’imminente paternità. Tra pochi mesi, infatti, la sua amata Elisa darà alla luce la loro primogenita, che si chiamerà Arianna. La sua ultima avventura nel game show di Mamma Rai ha rischiato di concludersi con un nulla di fatto, ma così non è stato grazie all’intervento di Stefano De Martino.

Affari Tuoi, Alessio ed Elisa annunciano la gravidanza in diretta

Alessio ed Elisa si accingono a diventare genitori. La gravidanza è stata annunciata proprio in diretta, ad Affari Tuoi, regalando un momento particolarmente emozionante. Anche la loro trisavola, che ha 101 anni, ha appreso la lieta notizia attraverso la trasmissione.

Quando Alessio ha visto Elisa alla guida di un trattore, per lui è subito scattata la scintilla. Da quel primo incontro è nato un amore che, con il tempo, si è trasformato in una coppia solida e affiatata. Ora, a pochissimi mesi dalla nascita della loro bambina, i due si preparano a vivere una delle avventure più importanti della loro vita. Ed è proprio pensando al futuro della loro famiglia che Alessio ed Elisa desideravano conquistare una bella somma di denaro.

Il concorrente viene fatto rinsavire da Stefano De Martino: lieto fine ad Affari Tuoi

La partita di Alessio è iniziata con il pacco numero 4, ma nel corso del gioco il concorrente ha cambiato per ben tre volte il numero. La fortuna, però, non è sembrata essere dalla loro parte. La coppia ha rischiato grosso fino alla fine, arrivando a rifiutare anche alcune offerte piuttosto consistenti. Per Alessio ed Elisa, infatti, accettare quegli assegni non sarebbe valso la pena. Entrambi lavorano e, secondo il loro ragionamento, quelle cifre non avrebbero inciso più di tanto sulla loro vita. Così hanno continuato a giocare, affidandosi alla speranza di poter arrivare a una cifra davvero importante.

Alla fine, però, la situazione si è fatta decisamente più delicata. In finale, la coppia si è ritrovata con un misterioso Pacco Nero da una parte e appena 50 euro dall’altra. A quel punto il Dottore ha fatto la sua mossa, offrendo ad Alessio ed Elisa ben 22.000 euro. Inizialmente erano determinati a rifiutare anche questa cifra. Ma Stefano De Martino è intervenuto, cercando di far ragionare il concorrente e spingendolo a valutare con attenzione quella proposta.

E meno male che Alessio, alla fine, ha deciso di accettare i 22.000 euro. Una scelta che si è rivelata provvidenziale. Se avesse rifiutato l’offerta del Dottore, infatti, sarebbe tornato a casa a mani vuote. Nel suo pacco finale c’era il Pacco Nero dal valore di appena 50 euro. Una partita vissuta fino all’ultimo respiro, con il brivido finale e, soprattutto, con una vincita che Alessio ed Elisa potranno portare con sé verso il futuro che li attende insieme alla piccola Arianna.