Oroscopo di Paolo Fox del 27 settembre e pagelle: grandi passioni per lo Scorpione, voto 8

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 27 settembre, i nativi dello Scorpione possono vivere grandi passioni in amore ma devono stare attenti a non fare spese impulsive. I nati sotto il segno del Capricorno sono invitati ad approfondire una nuova ed entusiasmante conoscenza nata sul lavoro, mentre i Pesci, sostenuti da Venere, dovrebbero abbassare le difese e lasciarsi andare alle emozioni senza farsi troppi problemi.

Oroscopo di domenica 27 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – La Luna nel segno ti regala una carica pazzesca e la grinta giusta per azzannare la giornata. Incontri improvvisi e vita sociale stravolgeranno i tuoi piani, rendendo tutto molto più movimentato del previsto. Voto: 8,5

Toro – Piccole nubi in famiglia rischiano di rovinarti l’umore. In amore la mossa vincente è ascoltare davvero chi hai di fronte: prima di trarre conclusioni affrettate o fare drammi, assicurati di aver capito bene cosa sta succedendo. Voto: 6,5

Gemelli – Oggi la parola è il tuo superpotere: messaggi, chiamate e chiacchiere brillanti saranno la chiave di tutto. Da un semplice scambio di battute può nascere un’intesa profonda, da coltivare con calma un giorno alla volta. Voto: 8

Cancro – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, stravolgere l’agenda ed uscire dai soliti binari è la scelta migliore che tu possa fare. Venere ti sorride e riporta nella tua vita una persona speciale, regalandoti un bel momento di armonia. Voto: 8,5

Paolo Fox e l’oroscopo del 27 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Un po’ di tensione nell’aria rischia di annebbiarti la vista e farti prendere lucciole per lanterne. Fai un bel respiro ed evita di trasformare un banale malinteso in un duello all’ultimo sangue. Voto: 6

Vergine – Un messaggio o un segnale inaspettato dal passato farà riaffiorare ricordi che credevi sepolti. Prima di tuffarti di testa, fermati a pensare a quanto sei cambiato e a cosa vuoi davvero adesso dalla vita. Voto: 7

Bilancia – L’oroscopo di Paolo Fox mostra nuove intese e amicizie recenti che proseguono con una naturalezza disarmante. Presto una persona a te vicina saprà sorprenderti tirando fuori un lato di sé che non ti aspettavi. Voto: 7,5

Scorpione – Con Venere a favore, il tuo cuore viaggia a mille all’ora tra passione e grande complicità. Sul fronte portafoglio, però, tirale un freno: evita acquisti d’impulso di cui potresti pentirti subito dopo. Voto: 8

Previsioni astrologiche per la giornata di domenica 27 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Voglia di novità e facce nuove! La tua vita sociale ti spinge fuori dai soliti giri, mentre la serata si preannuncia decisamente stuzzicante e capace di regalarti un colpo di scena romantico. Voto: 8,5

Capricorno – Il lavoro potrebbe trasformarsi inaspettatamente nel palcoscenico di un bell’incontro. Sta crescendo in te una forte curiosità verso un volto nuovo: non frenarla e concediti il tempo di approfondire. Voto: 7,5

Acquario – Capire cosa hanno in testa gli altri ti risulta difficile e questo ti genera un po’ di insofferenza. Non forzare la mano e non pretendere tutte le risposte subito: certe situazioni hanno solo bisogno di tempo per decantare. Voto: 5,5

Pesci – Come rivelano le previsioni astrologiche di Paolo Fox, l’ottimo transito di Venere abbatte le tue difese e ti invita a vivere le emozioni a cuore aperto. Abbassa la guardia e lasciati sorprendere da qualcuno senza troppe pippe mentali. Voto: 9