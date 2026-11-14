Oroscopo Paolo Fox settimana dal 16 al 22 novembre e la classifica: 5 stelle al Cancro

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Amore, lavoro e fortuna, secondo l’oroscopo di Paolo Fox nella settimana dal 16 al 22 novembre 2026. Secondo le previsioni, i transiti planetari di questi giorni spingono molti segni a fare chiarezza nei sentimenti e a prendere decisioni concrete sul fronte lavorativo, alternando momenti di grande slancio ad altri che richiedono maggiore diplomazia e pazienza.

Paolo Fox oroscopo settimana dal 16 al 22 novembre Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

⭐⭐⭐⭐⭐Ariete. Amore: L’oroscopo di Paolo Fox dice che per i cuori solitari, il fine settimana si rivela particolarmente elettrizzante, con opportunità di fare conoscenze intriganti; qualcuno potrebbe stupirti con un corteggiamento originale, ricco di colpi di scena e rivelazioni inaspettate. Chi vive una relazione stabile sentirà invece l’impulso di rompere la routine: pianificare un viaggio o avviare un’iniziativa comune riaccenderà la complicità, rendendo sabato e domenica ideali per dichiarazioni importanti.

Lavoro: Senti una forte spinta a riscattarti e a dimostrare che gli ostacoli dei mesi passati non hanno scalfito la tua determinazione. La presenza di Saturno nel tuo cielo ti invita però a gestire e chiudere definitivamente eventuali questioni burocratiche o dispute rimaste in sospeso.

⭐⭐⭐⭐Toro. Amore: Se sei single, costruire un legame significativo domanderà tempo e lungimiranza; evita di cercare subito garanzie assolute e lascia che siano i comportamenti concreti a svelare la reale indole di chi frequenti, tenendo presente che con Vergine o Capricorno la sintonia nasce più rapidamente. Le coppie di lunga data possono contare su fondamenta robuste per superare piccole contrarietà quotidiane, a patto di non riversare nel rapporto lo stress accumulato in ufficio.

Lavoro: La giornata di lunedì metterà alla prova la tua diplomazia nei rapporti con colleghi e responsabili. Un’osservazione critica potrebbe urtare la tua sensibilità, ma reagire con testardaggine rischierebbe di ingigantire un problema facilmente risolvibile.

⭐⭐⭐⭐Gemelli. Amore: La tua naturale curiosità ti apre a nuovi contatti, ma intorno a metà settimana un messaggio fraintendibile o una risposta evasiva potrebbero generare qualche dubbio: cerca di non rimuginare eccessivamente su ogni dettaglio e metti in conto possibili divergenze di pensiero con Vergine e Pesci. Nella vita di coppia, mercoledì sarà fondamentale moderare le reazioni ed evitare che un banale disaccordo si trasformi in una polemica infinita, poiché il legame resta comunque solido.

Lavoro: La mente pullula di intuizioni e il desiderio di metterti alla prova ti apre strade inedite; fai però attenzione a non disperdere le tue energie su troppi fronti contemporaneamente, per non rallentare il raggiungimento dei tuoi obiettivi.

⭐⭐⭐⭐⭐Cancro. Amore: Chi è in cerca d’amore potrebbe notare una persona speciale, ma dovrebbe evitare di metterla alla prova con atteggiamenti provocatori o pretese eccessive che finirebbero per allontanarla: meglio lasciare che l’intesa cresca con spontaneità. All’interno della coppia potrebbero emergere attriti per futili motivi; chiedere continue rassicurazioni al partner rischia di ottenere l’effetto contrario, alimentando inutili fraintendimenti.

Lavoro: I progetti seminati durante la stagione estiva iniziano finalmente a dare frutti tangibili. Un’intuizione che fino a poco tempo fa appariva complessa da realizzare assume ora una forma concreta e vantaggiosa.

Previsioni astrologiche di Paolo Fox della settimana al 22 novembre Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

⭐⭐⭐⭐Leone. Amore: Il weekend porta con sé un’atmosfera romantica e incontri capaci di risvegliare il tuo entusiasmo; a partire da venerdì, gli inviti e le attenzioni ricevute lasceranno il segno, purché tu non pretenda di trovare qualcuno che incarni la perfezione assoluta. Se sei in coppia, avverti il bisogno di vivacità per scacciare la monotonia: non leggere una giornata tranquilla come un calo di interesse, ma prendi l’iniziativa organizzando qualcosa di insolito.

Lavoro: Dopo un periodo in cui qualche acciacco fisico ha frenato la tua tabella di marcia, torna finalmente la carica giusta per rimetterti in gioco. Hai ottimi spunti da sviluppare e traguardi ambiziosi che meritano tutto il tuo impegno.

⭐⭐⭐⭐⭐Vergine. Amore: Una nuova frequentazione ha del potenziale, ma analizzare al microscopio ogni singola parola non ti aiuterà a capire se c’è reale interesse: nonostante la tua indole razionale, in campo sentimentale conviene fidarsi dell’intuito, facendo attenzione a qualche piccolo disguido tra mercoledì e giovedì. Per chi è in coppia, le incombenze quotidiane e visioni divergente potrebbero creare tensione; un’espressione mal interpretata rischia di appesantire il dialogo, quindi cerca di distinguere i veri problemi dai semplici malumori passeggeri.

Lavoro: Ti trovi di fronte a un bivio professionale che richiede un’attenta valutazione dei pro e dei contro di entrambe le opzioni, poiché qualunque decisione prenderai porterà con sé cambiamenti significativi.

⭐⭐⭐⭐Bilancia. Amore: Il transito favorevole di Venere propizia incontri fortuiti e conoscenze stimolanti; una persona dal carattere o dalle abitudini molto diverse dalle tue potrebbe affascinarti in modo del tutto spontaneo, aprendo scenari amorosi intriganti. Nella vita di coppia, confrontarsi apertamente sui desideri futuri aiuta a prevenire malintesi: il sostegno di Venere alimenta la complicità e suggerisce di sperimentare attività fuori dall’ordinario per rinfrescare il rapporto.

Lavoro: La settimana inizia col piede giusto: lunedì offre il terreno ideale per organizzare i prossimi passi, stringere nuove alleanze e trovare collaboratori validi, con il supporto di Giove che facilita la risoluzione dei problemi.

⭐⭐⭐⭐⭐Scorpione. Amore: Sebbene l’intesa fisica giochi un ruolo importante, per conquistare davvero il tuo cuore occorre ben altro: cerchi una persona dotata di profondità intellettuale, capace di cogliere le tue sfumature e di andare oltre le apparenze. Anche nelle relazioni consolidate, accanto a una passione sempre viva, emerge l’esigenza di un dialogo appagante e di una maggiore sintonia mentale; ritagliatevi del tempo per parlare o condividere un’esperienza stimolante.

Lavoro: L’orizzonte professionale offre spunti promettenti, ma il settore finanziario richiede una gestione oculata: sei impegnato a recuperare crediti in sospeso e a rimettere in ordine i conti.

Oroscopo Paolo Fox settimana 16-22 novembre 2026 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

⭐⭐⭐⭐Sagittario. Amore: Nella giornata di mercoledì sarà bene mantenere la calma di fronte a una frase ironica o a una risposta poco diplomatica, evitando di trarre conclusioni affrettate su una persona per un singolo episodio di nervosismo; il fine settimana riserverà poi sorprese decisamente migliori. In coppia, una normale divergenza rischia di degenerare se i toni si alzano e prevale l’orgoglio: meglio disinnescare sul nascere le provocazioni e frenare l’impulsività.

Lavoro: Intorno a metà settimana potrebbe affiorare qualche dubbio riguardo a una scelta professionale, ma il quadro generale resta positivo e da venerdì arriveranno risposte rassicuranti.

⭐⭐⭐⭐Capricorno. Amore: Le delusioni passate ti hanno reso più cauto negli approcci sentimentali, tuttavia chiudersi a riccio rifiutando ogni invito per paura di soffrire rischia di farti perdere belle opportunità; nel weekend fai attenzione a come accogli le iniziative altrui. Anche per le coppie il fine settimana si preannuncia delicato: tensioni familiari, attriti con persone poco collaborative o la stanchezza accumulata sul lavoro potrebbero renderti distante proprio mentre il partner reclama la tua presenza.

Lavoro: Mercoledì è il momento ideale per sottoporre un’idea o un progetto, mentre giovedì ti aiuterà a mettere a fuoco la strategia migliore per raggiungere i tuoi traguardi, gettando basi solide in vista del 2027.

⭐⭐⭐⭐Acquario. Amore: Gli impegni lavorativi e qualche pensiero legato alle finanze assorbono gran parte delle tue energie, riducendo lo spazio per i sentimenti; se frequenti qualcuno, sii trasparente sulle tue reali intenzioni per non illudere nessuno, tenendo presente che sabato favorisce gli incontri. Chi è in coppia deve affrontare alcune questioni pratiche rimaste in sospeso: la giornata di sabato sarà utile per confrontarsi su spese e organizzazione domestica, mentre domenica andrà dedicata al riposo.

Lavoro: Alcuni pagamenti attesi subiscono ritardi mentre le uscite proseguono; è il momento di monitorare con precisione le scadenze, controllare i documenti e inviare eventuali solleciti senza esitazione.

⭐⭐⭐⭐⭐Pesci. Amore: Con l’ingresso della Luna nel tuo segno mercoledì, la sfera affettiva ritrova brio e vivacità; se a ottobre è nata una simpatia o un’amicizia speciale, vale la pena approfondirla senza pregiudizi e senza pretendere tutto e subito. Per le coppie, il passaggio lunare di metà settimana stimola il dialogo sul futuro e i progetti a due: si affronteranno discorsi legati all’abitazione o a scelte capaci di imprimere una svolta alla vita condivisa.

Lavoro: Le giornate centrali della settimana rappresentano il momento migliore per avanzare richieste, presentare progetti e condurre trattative: sfrutta questo clima favorevole per mettere in luce le tue capacità e proporre nuove iniziative.