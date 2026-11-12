Oroscopo Paolo Fox di domani 13 novembre 2026: Cancro, pazienza in amore; Capricorno, voglia di tranquillità

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Cosa ha in serbo l’oroscopo di Paolo Fox del 13 novembre 2026? La giornata è influenzata dalla Luna in Capricorno, che dona lo sprint ideale a superare piccoli momenti di tensione e ad accogliere con slancio l’imminente fine settimana. Questo momento della settimana rappresenta l’occasione ideale per fare chiarezza nelle relazioni e ritrovare un prezioso equilibrio interiore.

Paolo Fox oroscopo 13 novembre Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’oroscopo di Paolo Fox dice che la giornata odierna è attraversata da una vena di nervosismo e da una certa insofferenza, soprattutto a causa di una questione economica o professionale che richiede una risoluzione tempestiva.

Toro. L’eccellente aspetto della Luna vi sorride apertamente, permettendovi di vincere una sfida importante e di riconquistare una sana serenità interiore.

Gemelli. Un profondo desiderio di leggerezza e spensieratezza favorisce l’incontro con persone nuove, rendendo al contempo molto più vivace e stimolante il rapporto di coppia a cui tenete di più.

Cancro. La sfera sentimentale richiede una dose supplementare di pazienza: la presenza di una Luna contraria potrebbe generare qualche attrito passeggero, perciò cercate di far scivolare le cose con distacco.

Previsioni astrologiche di Paolo Fox del 13 novembre Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Gli influssi favorevoli di Giove, Marte e Saturno garantiscono ottime notizie per i sentimenti. Sul fronte lavorativo, inoltre, si apre una concreta possibilità di recupero dopo un periodo di fermo.

Vergine. Concedersi una meritata pausa dagli impegni quotidiani si rivelerà la chiave vincente per ristabilire una profonda intesa con il partner o per aprirsi a nuove e interessanti conoscenze.

Bilancia. In queste 24 ore potreste avvertire una certa diffidenza verso chi vi circonda, poiché mal sopportate le persone ipocrite. Avrete le idee molto più chiare soltanto a partire da domenica: nel frattempo, evitate di stancarvi troppo.

Scorpione. Se avete in sospeso un contenzioso legale o questioni di carattere economico, preparatevi a ricevere risposte positive e incoraggianti. La giornata si prospetta inoltre molto attiva e passionale per i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox 13 novembre 2026 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il cielo sostiene fortemente la vostra iniziativa personale, invitandovi a vivere i sentimenti con autenticità e sincerità. Non è escluso che un’amicizia di lunga data possa improvvisamente trasformarsi in qualcosa di più profondo.

Capricorno. Avvertite un forte bisogno di tranquillità e di circondarvi di persone che sappiano rispettare i vostri tempi e i vostri spazi: ricordatevi di pensare un po’ di più a voi stessi.

Acquario. Sfruttate al meglio questa giornata per pianificare e organizzare il vostro fine settimana. Con l’arrivo della Luna nel segno prevista per domenica, l’imperativo categorico sarà divertirsi e staccare la spina.

Pesci. La Luna risplende in tutto il suo splendore e la vicinanza di Mercurio stimola la vostra creatività. È il momento ideale per chi desidera mettere nero su bianco e pianificare un grande progetto futuro.