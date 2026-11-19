Oroscopo Paolo Fox weekend 21 e 22 novembre 2026: Leone, fascino stellare; Pesci, non deve giudicare in fretta

Secondo Paolo Fox, nel fine settimana di sabato 21 e domenica 22 novembre l’Ariete brama l’avventura, mentre il Cancro fa i conti con una vecchia conoscenza

Pronto l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 21 e 22 novembre 2026. Le stelle promettono emozioni, incontri interessanti e qualche novità sul fronte professionale. La Luna transiterà in Ariete sabato, favorendo iniziative, coraggio e voglia di mettersi in gioco, mentre domenica si sposterà in Toro, invitando a cercare maggiore stabilità e concretezza. Venere e Mercurio contribuiranno a movimentare la sfera sentimentale e i rapporti interpersonali, ma non mancheranno alcuni aspetti a cui prestare attenzione.

Paolo Fox oroscopo del fine settimana 21 e 22 novembre Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’oroscopo di Paolo Fox parla di voglia di avventura, di svago e di libertà. Possibili flirt e nuove conoscenze, specie per i cuori solitari. Per quanto riguarda il lavoro, torna in auge un certo progetto. Domenica mattina sarà potente grazie alla presenza della Luna nel vostro segno.

Toro. Bramare nuove emozioni amorose, ma non fare a meno delle vostre certezze. In coppia, lasciatevi andare e pretendete meno conferme. Attorniatevi di persone piacevoli. Questo fine settimana è perfetto per riflettere sui cambiamenti da effettuare.

Gemelli. I troppi impegni rischiano di togliere spazio ai sentimenti. Il partner potrebbe reclamare la vostra attenzione, lamentandosi della vostra scarsa presenza. Dedicate tempo agli affetti in queste 48 ore.

Cancro. Alla vostra porta potrebbe bussare una vecchia conoscenza, riaccendendo la curiosità di un tempo. Potreste avvertire stanchezza nella serata di sabato, mentre domenica sarà una giornata in cui vorrete chiarezza mentale e risposte oneste da una persona per voi importante.

Previsioni astrologiche di Paolo Fox del weekend 21 e 22 novembre: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Fascino stellare in queste 48 ore e sarete pronti a conquistare. Sul lavoro, invece, non mancheranno occasioni per far vedere di che pasta siete fatti. Occhi ben aperti a partire dal pomeriggio di domenica, che si prospetta fiacco. Tenetevi alla larga dalle provocazioni.

Vergine. Prenderete l'iniziativa con maggiore facilità, specie in amore. Riceverete un gesto inatteso. In tal modo capirete se quella persona vi ricambia. Nuove prospettive professionali. Aspettatevi un'interessante serata domenica.

Bilancia. Incontri e nuove conoscenze favoriti da Venere. È tempo di recuperare terreno sul lavoro. Le coppie avranno modo di tornare a flirtare. Occhio all'aspetto negativo di Saturno: ci sono delle persone poco leali attorno a voi.

Scorpione. Sarete pieni di fascino. L'aspetto di Mercurio rende i contatti vivaci e innalza la voglia di fare nuove conoscenze. Novità nelle collaborazioni.

Oroscopo Paolo Fox weekend 21-22 novembre 2026: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. La presenza del Sole nel vostro segno riaccenderà l'entusiasmo e il desiderio di innamorarvi. Nuove prospettive professionali all'orizzonte. Vivrete forti emozioni. Preparatevi a trascorrere un'intrigante domenica.

Capricorno. In amore, prima di lasciarvi andare, siete soliti osservare. Paolo Fox suggerisce di non trascurare chi desidera le vostre attenzioni. Domenica sarà una giornata un po' fiacca e un po' sorprendente. Dite di sì agli inviti.

Acquario. Un'amicizia potrebbe evolvere in amore. Saranno 48 ore di idee chiare, ma occhio al denaro! Avrete voglia di uscire e frequentare gente nuova. Non volete sentirvi obbligati a spiegarvi su tutto.

Pesci. Paolo Fox invita a non giudicare ogni cosa in fretta, specie una nuova conoscenza. Date tempo alle storie di svilupparsi. In amore, non soffermatevi sui singoli difetti. Domenica sarete più critici.