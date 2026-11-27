Oroscopo Paolo Fox weekend 28-29 novembre 2026: sorpresa per il Cancro, il Pesci deve rivedere un programma

Secondo Paolo Fox, nell’ultimo fine settimana di novembre i segni zodiacali del Toro sono in cerca di stabilità

Pronto l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 28 e 29 novembre 2026. Con il fine settimana si chiude il mese di novembre portando un clima variegato, in cui slanci concreti, desiderio di leggerezza e dinamiche sentimentali si intrecciano tra il sabato e la domenica. È un passaggio di fine mese che invita a gestire con equilibrio progetti, uscite economiche e rapporti interpersonali, cogliendo i momenti più favorevoli senza forzare i tempi dove serve maggiore pazienza.

Paolo Fox oroscopo del fine settimana 28 e 29 novembre Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L'oroscopo di Paolo Fox prevede un weekend favorevole al lavoro, ai progetti che tornano a decollare. Molta attenzione in amore: con Venere opposta sarà bene essere pazienti. Buono l’aspetto della Luna, nella giornata di domenica, che favorisce il recupero e l’ascolto.

Toro. In questo periodo sei in cerca di stabilità, di certezze. Non vuoi più sprecare tempo dietro alle persone indecise. I nuovi percorsi professionali e le iniziative saranno supportati da Marte. Domenica sarai provocante.

Gemelli. La Luna ti sorriderà, ma attenzione all’eccesso di spese. Avrai un sacco di cose di cui occuparti. Aspettati una gradita telefonata, che potrebbe regalarti un piacevole momento. Incontro che stupisce.

Cancro. Sabato potresti avere una sorpresa che ti migliorerà l’umore. La Luna nel segno regalerà delle sensazioni uniche. Dopo un periodo in cui sei stato bombardato da critiche e polemiche, cerca di voltare pagina. Qualche contrasto in amore potrà dirsi superato.

Previsioni astrologiche di Paolo Fox del weekend 28 e 29 novembre Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Se hai conosciuto qualcuno di recente, il rapporto potrebbe evolversi, ma non cercare di forzare i tempi. Dai ampio spazio alle tue idee, senza andare fuori budget. Le tue proposte risulteranno vincenti.

Vergine. Dovresti fidarti di più di chi ti sta vicino. La presenza di Marte nel tuo cielo astrale promette un buon fine settimana. Potresti guardare chi ti piace con occhi differenti. Per quanto riguarda il settore lavorativo, sei in attesa di una svolta.

Bilancia. Incontri amorosi favoriti. Sabato mattina con poca energia, ma già dal pomeriggio in poi si sprinta. Non discutere nella coppia, altrimenti rischi che la faccenda si complichi. Chi ha la persona giusta a fianco trascorrerà una bellissima domenica sera.

Scorpione. Sei pronto a vivere le tue emozioni senza riserve, lasciandoti andare completamente. La passione si fa rovente e potresti anche fare un incontro intrigante se sei solo. Problemi economici. Rallentamenti nelle pratiche burocratiche.

Oroscopo Paolo Fox weekend 28-29 novembre 2026 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Sabato pomeriggio ko, ma domenica si ingrana la marcia. Le occasioni non mancheranno e potresti fare dei piacevoli incontri nella serata domenicale. Una situazione sentimentale complessa potrebbe farti provare dei dubbi. Problemi di soldi.

Capricorno. Voglia di trascorrere queste 48 ore alla larga dalle complicazioni e da coloro che sanno solo farti arrabbiare. Domenica ritroverai la serenità e una faccenda pratica si risolverà, purché proceda con calma.

Acquario. La libertà ha valore, ma la persona amata necessita di presenza e attenzioni. In un rapporto affettivo si respira indecisione e voglia di novità. Troppe spese da sostenere.

Pesci. Grandi prospettive nella giornata di sabato. Potresti dover rivedere un programma. In ogni caso, armati di calma. Non sempre il silenzio è un segnale d’allarme. Domenica ideale per fare chiarezza all’interno della coppia.