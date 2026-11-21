Oroscopo Paolo Fox settimana dal 23 al 29 novembre e la classifica: 5 stelline al Leone

Secondo Paolo Fox, nella settimana dal 23 al 29 novembre i segni meno fortunati saranno il Pesci e il Gemelli

Amore, lavoro e fortuna, secondo l’oroscopo di Paolo Fox nella settimana dal 23 al 29 novembre 2026. L'ultima settimana di novembre porta con sé movimenti celesti vivaci che si fanno sentire tanto nei rapporti affettivi quanto nella sfera pratica. Tra slanci passionali, bilanci relazionali e occasioni da cogliere con tempismo, ogni segno può sfruttare le energie della settimana per fare chiarezza e muovere i passi giusti.

Paolo Fox oroscopo settimana fino al 29 novembre Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

⭐⭐⭐⭐Ariete. Amore. Chi è single sente crescere una spinta verso il nuovo e il dinamismo: l'aspetto armonico del Sole favorisce scambi leggeri, sguardi che incuriosiscono e conoscenze stimolanti, con mercoledì particolarmente indicato per farsi avanti. Nella vita di coppia emerge il bisogno di spezzare la ripetitività quotidiana attraverso esperienze condivise e una serata improvvisata capace di riaccendere la complicità.

Lavoro. L'oroscopo di Paolo Fox dice che l'attività professionale acquista maggiore slancio e riporta al centro dell'attenzione un contatto, un accordo o un progetto lasciato in sospeso, offrendo l'opportunità di dare continuità a ciò che sembrava fermo.

⭐⭐⭐⭐Toro. Amore. A partire da mercoledì l'ingresso di Marte ridà energia al desiderio di mettersi in gioco, rendendo possibili incontri inattesi capaci di attirare l'attenzione anche al di fuori dei propri schemi abituali. In coppia, dopo qualche recente fraintendimento o aspettativa mancata, prevale la voglia di ritrovare serenità e naturalezza senza soffermarsi su ogni minima sfumatura.

Lavoro. Venerdì può rivelarsi la giornata giusta per sbloccare una pratica amministrativa o ricevere un riscontro atteso da tempo, mentre chi valuta un cambiamento trova motivi concreti per esplorare nuove strade.

⭐⭐⭐Gemelli. Amore. Per i single la settimana richiede una selezione attenta, ma il rischio è di sottrarre tempo ed energie ai sentimenti a causa di troppi impegni: qualcuno potrebbe percepire una certa distrazione o un silenzio come poco coinvolgimento. Chi vive una relazione stabile rischia di portare il lavoro dentro ogni dialogo, lasciando poco spazio all'ascolto e alimentando la richiesta di maggiore presenza da parte del partner.

Lavoro. A metà settimana serve particolare misura nella comunicazione: un riscontro poco soddisfacente, una voce critica in ufficio o una richiesta percepita come sbilanciata potrebbero spingere a risposte troppo nette.

⭐⭐⭐⭐Cancro. Amore. L'arrivo della Luna nel segno giovedì riporta i riflettori sui legami e spinge a osservare con maggiore chiarezza le intenzioni di chi si sta frequentando, mentre un messaggio o un invito dal passato potrebbe riaprire un discorso. In coppia possono riemergere vecchi nodi irrisolti che chiedono coerenza nei fatti e risposte tangibili piuttosto che semplici rassicurazioni.

Lavoro. Gli sforzi sostenuti iniziano a ottenere un riconoscimento più evidente: aver scelto percorsi originali piuttosto che seguire la massa consente ora di raccogliere i primi frutti concreti.

Previsioni astrologiche di Paolo Fox della settimana al 29 novembre Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

⭐⭐⭐⭐⭐Leone. Amore. I single si preparano a giorni intensi e partecipativi, sostenuti da un Sole in sintonia con Giove e Saturno nei segni di Fuoco che ravviva il fascino e la voglia di mettersi in luce. In coppia torna protagonista il lato più appassionato e condiviso del rapporto, anche se lunedì qualche intoppo pratico o una promessa disattesa rischia di mettere alla prova la pazienza.

Lavoro. Le opportunità per mettere in mostra le proprie capacità non mancano, ma lunedì conviene trattenere l'impulsività di fronte a eventuali contrattempi, lasciando che da mercoledì il quadro diventi più scorrevole.

⭐⭐⭐⭐Vergine. Amore. Con l'arrivo di Marte nel segno, chi è single assume un atteggiamento più deciso e propositivo, desideroso di capire se c'è corrispondenza: venerdì si distingue come momento favorevole per un incontro. Nella vita di coppia l'energia del pianeta spinge a prendere iniziative ma riduce la tolleranza verso ciò che non convince; se ci sono temi aperti, conviene affrontarli con calma senza cercare soluzioni lampo.

Lavoro. Il percorso resta in evoluzione e non ancora concluso, ma i segnali restano incoraggianti; sarà comunque necessario rivedere e controllare con attenzione alcune attività avviate nei mesi precedenti.

⭐⭐⭐⭐⭐Bilancia. Amore. Venere accompagna una fase vivace sul piano affettivo, favorendo il piacere del confronto, delle attenzioni reciproche e delle nuove conoscenze, con mercoledì ideale per un invito o uno scambio significativo. In coppia il clima astrale agevola il chiarimento e aiuta a lasciarsi alle spalle piccole tensioni, rendendo mercoledì una giornata propizia per una scelta importante o un momento dedicato solo a voi.

Lavoro. Qualche resistenza o atteggiamento critico nell'ambiente di lavoro può rallentare il confronto con gli altri a causa di Saturno contrario, mentre il Sole favorevole aiuta a far nascere spunti creativi e nuove proposte.

⭐⭐⭐⭐⭐Scorpione. Amore. Per i single il magnetismo personale resta alto e Mercurio nel segno rende gli scambi più pronti e acuti: lasciando spazio all'improvvisazione si può cogliere un segnale interessante, con venerdì particolarmente favorevole. Nelle relazioni di lunga data occorre contrastare la routine e il rischio che la ripetitività spenga l'intesa, evitando botta e risposta tesi soprattutto quando si desiderano conferme immediate.

Lavoro. Il clima favorisce i confronti operativi e Marte sostiene chi prende l'iniziativa, creando buone condizioni per allargare la rete di contatti e avviare collaborazioni interessanti.

Oroscopo Paolo Fox settimana 23-29 novembre 2026 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

⭐⭐⭐⭐⭐Sagittario. Amore. L'ingresso del Sole nel segno apre una fase dinamica e rigenerante per i single, che sentono il bisogno di voltare pagina rispetto a vecchie delusioni e aprirsi a nuove esperienze, con Giove e Saturno a sostegno di legami più solidi. In coppia la settimana si presta a progetti comuni, spostamenti e decisioni condivise, purché il naturale bisogno di spazi autonomi venga spiegato con chiarezza per non apparire come distacco.

Lavoro. Dal pomeriggio di giovedì l'orizzonte lavorativo si fa più vivace: il Sole accompagna nuove proposte, iniziative e cambiamenti, mentre Giove e Saturno danno solidità alla costruzione di progetti.

⭐⭐⭐⭐Capricorno. Amore. Chi è single procede con cautela, preferendo osservare e valutare prima di esporsi, mentre gli impegni concreti assorbono parecchie energie e Venere in posizione dissonante invita a non forzare i tempi nelle nuove conoscenze. In coppia il partner potrebbe far notare una disponibilità non sempre allineata alle esigenze comuni, soprattutto se i discorsi finiscono per ruotare quasi solo attorno a doveri, spese e organizzazione.

Lavoro. La costanza dimostrata avvicina a un traguardo ambito sul piano professionale, anche se per ottenere una conferma piena e definitiva servirà ancora un po' di pazienza.

⭐⭐⭐⭐Acquario. Amore. Dopo settimane segnate da incombenze pratiche e pensieri legati alla gestione economica, per i single torna la voglia di allargare il giro delle frequentazioni, con la possibilità che un rapporto di amicizia assuma sfumature diverse. Nella vita di coppia il fine settimana offre l'occasione per chiarire un punto rimasto in sospeso ed esporre con franchezza ciò che non si condivide, evitando l'ironia che rischierebbe di appesantire il confronto.

Lavoro. Le idee non mancano e la creatività è presente, ma il nodo principale resta legato alle risorse economiche, poiché alcune iniziative richiedono un impegno di spesa superiore a quanto attualmente disponibile.

⭐⭐⭐Pesci. Amore. I single non intendono accontentarsi, ma tendono a esaminare ogni dettaglio con eccessiva pignoleria: se una persona incuriosisce pur lasciando qualche dubbio su certi comportamenti, meglio prendersi il tempo necessario prima di decidere. In coppia, tra mercoledì e giovedì, un piccolo malinteso o una divergenza legata alla sfera familiare può scatenare reazioni sproporzionate se non si evita di alimentare polemiche inutili.

Lavoro. L'avvio della settimana presenta qualche attrito nelle dinamiche professionali: fino a giovedì è bene moderare le reazioni a caldo e rileggere con cura messaggi, mail e comunicazioni prima di inviarli.