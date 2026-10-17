Oroscopo Paolo Fox settimana dal 19 al 25 ottobre e la classifica: stabilità nella coppia per Cancro, lavoro eccellente per Pesci

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L’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 19 al 25 ottobre 2026 invita a una profonda revisione dei sentimenti e dei progetti professionali. Con transito favorevoli che spingono verso il rinnovamento, molti segni sentiranno il bisogno di dare priorità alla chiarezza mentale in amore e di sbloccare situazioni lavorative rimaste in sospeso, lasciandosi alle spalle vecchie tensioni per fare spazio a nuove e stimolanti opportunità. Detto ciò, approfondiamo amore, lavoro e fortuna, secondo l’oroscopo di Paolo Fox nella settimana dal 19 al 25 ottobre 2026.

Paolo Fox oroscopo settimanale fino al 25 ottobre Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

⭐⭐⭐⭐⭐Ariete. Single: I tuoi parametri di scelta stanno vivendo una profonda evoluzione. Se un tempo ti lasciavi conquistare dall’impatto fisico e da passioni travolgenti, oggi ricerchi una complicità intellettuale più profonda. Una figura finora trascurata potrebbe improvvisamente apparirti sotto una luce nuova, complice un tuo cambio di prospettiva.

Vita di coppia: Riscopri la bellezza dei gesti quotidiani e delle cose semplici. Eventuali incomprensioni recenti non nascono da un calo di sentimento, bensì dal riflesso di alcune tensioni accumulate nella sfera professionale che si sono riversate nel privato.

Lavoro: Dopo un periodo di stand-by, utile per chiarirti le idee e capire quale direzione intraprendere, è finalmente giunto il momento di ripartire. Hai ben chiaro in mente ciò che desideri ed sei fermamente determinato a non commettere più gli sbagli del passato.

⭐⭐⭐Toro. Single: L’influenza contraria di Venere porta un po’ di subbuglio interiore. L’interesse verso qualcuno cresce e la curiosità non manca, ma le risposte potrebbero tardare ad arrivare. Evita di forzare i tempi e non cedere al pessimismo: le giornate di lunedì e martedì richiedono massima cautela.

Vita di coppia: In questi giorni intendersi non sarà immediato. Piccoli diverbi rischiano di ingigantirsi inutilmente, soprattutto se si lasciano riaffiorare gelosie sotterranee o vecchi rancori mai del tutto superati.

Lavoro: I nervi sono a fior di pelle e una semplice osservazione critica rischia di farti perdere la calma. Anche se la difesa migliore resta l’attacco, cerca di calibrare le reazioni e di non calcare troppo la mano.

⭐⭐⭐⭐Gemelli. Single: Stai vivendo un momento in cui non avverti la fretta di innamorarti a tutti i costi. Prediligi la spontaneità, lasciando che le cose scorrano naturali. Qualcuno potrebbe stimolare il tuo interesse, ma per fare breccia nel tuo cuore dovrà impegnarsi a fondo e dimostrare costanza.

Vita di coppia: Quando un’unione è solida, non serve inventarsi continui cambiamenti. In questa fase preferisci tutelare la serenità raggiunta ed evitare inutili complicazioni con il partner.

Lavoro: La spinta combinata di Marte, Giove e Saturno ti garantisce grande energia e tanta voglia di fare, aiutandoti a portare avanti i tuoi piani. L’unico reale pericolo è pretendere troppo dalle tue forze: impara a gestire le energie.

⭐⭐⭐⭐⭐Cancro. Single: Attorno alla giornata di giovedì potrebbe arrivarti un segnale determinante: un nuovo contatto, una risposta a lungo attesa o persino il riaffacciarsi di una persona del passato. Ciò che sembrava ormai archiviato tornerà a sorpresa a muovere le tue emozioni.

Vita di coppia: L’orizzonte sentimentale si fa più stabile e incoraggiante. Per le coppie collaudate diventa naturale pianificare traguardi importanti: che si tratti di una convivenza, del matrimonio, dell’acquisto di una casa o di un progetto familiare, è il momento giusto per parlarne.

Lavoro: Negli ultimi quattro mesi sei stato chiamato a compiere scelte rilevanti. Non lasciarti condizionare dai giudizi altrui o da chi cerca di ostacolarti: procedi per la tua strada, perché le conferme e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

Previsioni astrologiche di Paolo Fox della settimana al 25 ottobre Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

⭐⭐⭐⭐Leone. Single: L’attrazione verso una nuova conoscenza si preannuncia travolgente e immediata, ma decifrare la reale natura di questo legame non sarà semplicissimo. Una persona carismatica saprà stuzzicare il tuo interesse, portando con sé tanta passione ma anche qualche lecito dubbio.

Vita di coppia: L’inizio della settimana si presenta un po’ agitato anche per i legami più consolidati. Banali pretesti quotidiani potrebbero trasformarsi nella scusa perfetta per tirare fuori malumori repressi da tempo.

Lavoro: L’atteggiamento poco collaborativo di colleghi o partner professionali rischia di innervosirti. Sei proiettato verso risultati immediati e tolleri con estrema fatica ritardi, inefficienze ed errori altrui.

⭐⭐⭐⭐Vergine. Single: La passione viscerale non fa per te: cerchi un’affinità prima di tutto mentale, fatta di dialogo, confronti stimolanti e scoperte condivise. Grazie al favore di Mercurio saranno favorite le nuove conoscenze e i chiarimenti; la giornata di venerdì si preannuncia particolarmente fortunata.

Vita di coppia: La comunicazione si conferma l’ingrediente fondamentale per ritrovare l’intesa con il partner. Cerca di non limitare le conversazioni alla gestione domestica o alle spese: ritagliatevi spazi per parlare di sogni, letture, viaggi ed entusiasmanti progetti comuni.

Lavoro: Valutando il percorso fatto finora, non potrai fare a meno di notare un netto progresso professionale. Poco importa se c’è stata una piccola delusione o una scorrettezza da parte di una persona fidata: il tuo bilancio resta assolutamente positivo.

⭐⭐⭐⭐Bilancia. Single: Prima di lamentarti per le scarse opportunità sentimentali, chiediti se sei realmente pronto ad aprirti a un nuovo amore. Un legame nato di recente ha ampie possibilità di evolversi, ma tutto dipenderà dalla tua reale volontà di metterti in gioco.

Vita di coppia: Il settore affettivo potrebbe passare momentaneamente in secondo piano a causa di altre priorità imminenti. Nel corso del fine settimana cerca di non esasperare le divergenze d’opinione con chi ti sta accanto.

Lavoro: Il supporto concorde di Giove e Marte risveglia la tua ambizione, regalandoti un’ottima carica energetica per far valere le tue competenze. Tuttavia, con Saturno in opposizione, si raccomanda la massima prudenza nella revisione di contratti e accordi.

⭐⭐⭐⭐Scorpione. Single: Con Venere nel tuo segno l’amore si veste di toni caldi e magnetici, anche se la gestione dei sentimenti non sarà priva di ostacoli. Potresti sentire un forte legame verso chi non ricambia con la stessa intensità, oppure trovarti in stallo tra una vecchia conoscenza e una nuova simpatia.

Vita di coppia: Alcuni nodi vengono al pettine ed è tempo di chiarire le incomprensioni. Potresti avvertire il bisogno di maggiori attenzioni che il partner stenta a garantirti, oppure trovarvi di fronte a una scelta condivisa importante.

Lavoro: A partire da venerdì il Sole fa il suo ingresso nel tuo segno, portando una ventata di rinnovamento anche nella professione. Resta tuttavia da sistemare qualche pendenza di natura finanziaria o legata a compensi arretrati.

Oroscopo Paolo Fox settimana 19-25 ottobre 2026 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

⭐⭐⭐⭐Sagittario. Single: Il cuore torna finalmente a battere con slancio e la vita sociale si rianima. Accetta con entusiasmo gli inviti ed esci: il fine settimana offrirà occasioni propizie per fare incontri stimolanti. Non si esclude il ritorno a sorpresa di una vecchia questione mai del tutto risolta.

Vita di coppia: Marte e Giove regalano nuova linfa ai progetti a due. Cresce la voglia di costruire qualcosa di duraturo e concreto: da una nuova casa alla decisione di convivere o ampliare la famiglia.

Lavoro: Il triplo sostegno di Marte, Giove e Saturno ti colloca in una posizione di grande forza, riaccendendo la voglia di metterti in discussione. Valuta con estrema attenzione le proposte sul tavolo, sia quelle ricevute sia quelle che intendi avanzare.

⭐⭐⭐⭐⭐Capricorno. Single: Una conoscenza nata quasi per caso e senza troppe pretese potrebbe prendere una piega inaspettata. Di solito procedi con estrema cautela prima di sbilanciarti, ma questa volta qualcuno potrebbe riuscire a far breccia nelle tue difese più in fretta del previsto.

Vita di coppia: Per quanto tu ami la stabilità, la monotonia rischia di spegnere l’intesa di coppia. Il weekend ti invita a spezzare la routine e a concederti un po’ di sano svago insieme alla persona amata.

Lavoro: L’influenza severa di Saturno continua a creare qualche rallentamento, facendoti sentire il peso delle responsabilità tutto sulle tue spalle a causa di collaboratori poco ricettivi. Cambiare prospettiva ti aiuterà a superare gli ostacoli con maggiore efficacia.

⭐⭐⭐Acquario. Single: Gli ultimi mesi ti hanno portato a riconsiderare molte decisioni passate, trasformando radicalmente il tuo approccio ai sentimenti. Oggi rifiuti le convenzioni e gli schemi rigidi: ti attraggono relazioni spontanee, libere da condizionamenti e preconcetti.

Vita di coppia: Senti il bisogno di nuova linfa emotiva e desideri vivere il rapporto in totale libertà espressiva. Fai molta attenzione alle parole pronunciate d’impulso durante un momento di nervoso: certe ferite faticano a rimarginarsi.

Lavoro: La parola d’ordine è pazienza, specie se hai l’impressione che la tua carriera stia attraversando una fase di stallo. Per chi lavora in proprio o non ha vincoli stringenti si aprono interessanti possibilità di esplorare nuovi settori.

⭐⭐⭐⭐⭐Pesci. Single: Da mercoledì pomeriggio la Luna nel tuo segno accende la passione e ti rende particolarmente ricettivo alle emozioni. Se stai uscendo da un periodo difficile, questo è il momento perfetto per tornare ad amarti e ad amare, senza lasciarti frenare dai timori del passato.

Vita di coppia: Le giornate centrali della settimana offrono il contesto ideale per dialogare sul futuro. Troverai le parole giuste per condividere con il partner i tuoi piani e per iniziare a dare forma concreta alle idee di coppia.

Lavoro: Cielo eccellente per chi svolge professioni creative o porta avanti un progetto individuale. Da venerdì l’ingresso del Sole aprirà scenari del tutto inediti e ricchi di opportunità per la tua crescita lavorativa.