L’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 28 settembre al 4 ottobre con la classifica per tutti i segni: 5 stelle al Cancro

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre, I nati sotto il segno del Cancro vivono un weekend protetto in amore, ideale per fare progetti di coppia e seguire l’istinto, mentre sul lavoro devono armarsi di pazienza e precisione per superare un periodo complesso ma redditizio.

I nativi della Vergine vantano un forte fascino, pronto a trasformare semplici conoscenze o viaggi di coppia in legami sereni e profondi; sul lavoro mantengono una rotta solida che garantirà futuri successi.

I Pesci attraversano un momento d’oro sia in amore, tra passioni inaspettate e romanticismo, sia sul lavoro, con ottime opportunità per colloqui, esami e nuove notizie in arrivo.

Oroscopo e classifica dal 28 settembre al 4 ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, l’oroscopo di Paolo Fox suggerisce che l’amore possa sorprenderti dove meno te lo aspetti, magari proprio sul posto di lavoro. Una semplice amicizia professionale rischia di trasformarsi in qualcosa di più, spezzando la routine. Chiedi troppo a te stesso, ma chi ti sta accanto vuole solo presenza e affetto: ritaglia uno spazio tutto per voi. Nel weekend, frena l’impulsività ed evita litigi causati solo dalla stanchezza. In campo lavorativo, è il momento di sbloccare le pratiche in sospeso. Il quadro astrale è perfetto per riaprire una trattativa, rilanciare un’idea accantonata o sistemare i dettagli operativi decisivi. (4 stelle, settimana buona)

Toro – In amore, qualche tensione in famiglia potrebbe rovinarti l’umore. Non pretendere garanzie immediate da chi hai appena conosciuto: lascia che le cose scorrano tra chiacchiere senza fretta. Attento alle parole in casa, un’uscita infelice rischia di accendere una polemica infinita. Non impuntarti solo per averla vinta. In campo lavorativo, se hai da poco iniziato un nuovo percorso, i primi intoppi sono del tutto normali. Prima di trovare la stabilità e raccogliere i frutti, devi prendere le misure con i nuovi colleghi e con l’ambiente. (3 stelle, settimana discreta)

Gemelli – In amore, partenza sprint fin dai primi giorni della settimana con un’energia contagiosa. Verso il fine settimana le previsioni astrologiche di Paolo Fox vedono sguardi complici, intese profonde e conversazioni che ti resteranno in testa a lungo. Hai voglia di evasione: una gita fuori porta o un’uscita improvvisata saranno perfette per riaccendere la passione con il partner. In campo lavorativo, grandi novità all’orizzonte, soprattutto se hai cambiato mansione o squadra. Trovarvi di fronte a nuovi interlocutori ti spingerà a metterti in gioco con grinta. (4 stelle, settimana buona)

Cancro – In amore, nel weekend il cielo protegge i tuoi sentimenti e ti invita a fidarti dell’istinto: una persona speciale saprà catturare la tua attenzione in modo del tutto naturale. Cresce la voglia di romanticismo e il dialogo diventa fluido, perfetto per pianificare un progetto importante insieme a chi ami. In campo lavorativo, fai i conti con una fase complessa e ricca di impegni, ma i tuoi progressi sono costanti. La chiave per superare ogni rallentamento risiede nella precisione e nella pazienza. (5 stelle, settimana fantastica)

Paolo Fox, oroscopo e classifica della settimana 28 settembre-4 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, un’attrazione improvvisa ti travolge, scatenata dal carisma di chi hai di fronte. Non correre troppo, però: non trasformare subito una scintilla in una promessa. Occhio ai primi giorni della settimana: l’oroscopo di Paolo Fox ti invita a non scaricare sul partner lo stress e la stanchezza accumulati all’esterno. In campo lavorativo, all’inizio della settimana la gestione di un contratto potrebbe richiedere più tempo del previsto. Inutile forzare le tappe: concentra le tue energie solo su ciò che puoi realizzare concretamente. (3 stelle, settimana discreta)

Vergine – In amore, le stelle ti regalano un fascino speciale che ti rende irresistibile. Un messaggio inatteso o un caffè informale possono trasformare una semplice conoscenza in un legame profondo. Dopo ritmi frenetici, la vita di coppia ritrova serenità: organizzare un viaggio insieme restituirà il sorriso a entrambi. In campo lavorativo, anche se un progetto ha preso una piega diversa dal previsto, la rotta resta solida. Nelle prossime settimane metterai basi concrete per i tuoi futuri successi. (4 stelle, settimana buona)

Bilancia – In amore, stando alle previsioni astrologiche di Paolo Fox, questo periodo è ideale per allargare la rete di contatti. I nuovi legami mostrano una solidità inaspettata e riservano belle sorprese. Se vivi una storia storica, ritroverai il desiderio di fare progetti a lungo termine e condividere momenti sereni. In campo lavorativo, la stanchezza potrebbe farsi sentire verso il weekend a causa dell’aumento dei carichi di lavoro. Ricorda che l’obiettivo per cui stai lottando ripagherà ogni singolo sforzo. (4 stelle, settimana buona)

Scorpione – In amore, vita sentimentale decisamente vivace: un nuovo contatto stuzzica la tua curiosità, anche se l’inizio potrebbe rivelare qualche contraddizione. Evita però di rivangare questioni irrisolte del passato per non innescare polemiche inutili. In campo lavorativo, ti attende una fase di confronto con figure autorevoli. Mantieni la calma di fronte alle provocazioni e difendi le tue posizioni con diplomazia e lucidità. (4 stelle, settimana buona)

La settimana 28 settembre-4 ottobre secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, uno sguardo d’intesa potrebbe nascondere molto di più. Un incontro casuale ti sorprenderà, soprattutto se la persona è lontana dai tuoi canoni abituali. Tra giovedì e venerdì massima cautela in famiglia, dove un banale diverbio rischia di ingrandirsi. In campo lavorativo, giornate favorevoli per prendere decisioni importanti sul tuo futuro professionale. Anche se il percorso presenta qualche ostacolo, hai tutte le risorse per superarli. (4 stelle, settimana buona)

Capricorno – In amore, dopo un periodo assorbito dai doveri, i sentimenti tornano protagonisti. Accetta un invito o fai tu il primo passo per ribaltare la situazione. C’è grande spazio per la complicità: spezzare la routine con una cena speciale restituirà slancio al tuo legame. In campo lavorativo, la determinazione è la tua forza. I giorni centrali della settimana si riveleranno decisivi per sbloccare risposte e conferme. Un nuovo contatto aprirà scenari molto interessanti. (5 stelle, settimana fantastica)

Acquario – In amore, martedì e mercoledì l’aria è nervosa e ti risulta difficile decifrare chi hai appena conosciuto. Nel weekend il clima migliora decisamente. A metà settimana evita di riversare lo stress sul partner; una questione domestica richiederà un pizzico di pazienza extra. In campo lavorativo, le previsioni astrologiche di Paolo Fox suggeriscono di fare chiarezza sulle tue priorità. Se ti senti in una fase di stallo, valutare una strada professionale alternativa diventa un’opzione concreta. (3 stelle, settimana discreta)

Pesci – In amore, momento d’oro per le nuove conoscenze: un appuntamento nato per gioco saprà accendere una passione inaspettata e profonda. Il weekend si tinge di romanticismo, perfetto per ritagliarsi momenti d’intimità e vivere appieno la complicità di coppia. In campo lavorativo, periodo eccellente per sostenere colloqui ed esami, con il martedì che garantisce la massima concentrazione. Se cerchi nuove opportunità, sono in arrivo notizie incoraggianti. (4 stelle, settimana buona)