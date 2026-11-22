Oroscopo Paolo Fox di domani 23 novembre 2026: Ariete entusiasta, Vergine sostenuta da Marte

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il giorno 23 novembre il Toro farà una nuova conoscenza, mentre la Bilancia sarà favorita negli affetti

Cosa ha in serbo l’oroscopo di Paolo Fox del 23 novembre 2026? Con questo lunedì prende avvio una nuova settimana che porta con sé spinte emotive vivaci, qualche imprevisto da gestire con lucidità e il bisogno di trovare un equilibrio tra slanci personali e vicinanza verso chi ci sta accanto. Tra nuove curiosità, possibili riavvicinamenti e momenti in cui conviene rallentare per non farsi sfuggire i dettagli, la giornata invita ad affrontare i primi passi della settimana con attenzione e spirito d'iniziativa.

Paolo Fox oroscopo 23 novembre Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L'oroscopo di Paolo Fox dice che la settimana si apre con una bella carica di entusiasmo e con il desiderio di mettersi in gioco per conquistare ciò che attrae, ma serve equilibrio per non bruciare le tappe o correre troppo in fretta.

Toro. Un incontro o una nuova conoscenza potrebbe suscitare in te più interesse del previsto, anche se a un primo sguardo non rispecchia esattamente i tuoi canoni abituali. Vale la pena lasciarti incuriosire senza preclusioni.

Gemelli. I molti pensieri che ti affollano la mente rischiano di farti apparire distratto verso chi vorrebbe sentirti più vicino. È importante fermarsi e dedicare attenzione concreta a una persona che ha bisogno del tuo supporto.

Cancro. Una figura del passato potrebbe farsi rivedere o rifarsi viva, contribuendo a riaprire uno spiraglio che pensavi ormai chiuso in modo definitivo.

Previsioni astrologiche di Paolo Fox del 23 novembre Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Avverti una spinta marcata verso la passione, il divertimento e la voglia di goderti momenti leggeri, ma in ambito domestico potrebbe presentarsi qualche intoppo o ritardo a complicare i piani.

Vergine. Marte sostiene la tua capacità di prendere l'iniziativa e rende più audace il tuo approccio in amore, mentre sul piano progettuale iniziano a prendere forma idee rivolte al 2027.

Bilancia. Il quadro astrale favorisce la sfera affettiva e moltiplica le opportunità per entrare in sintonia con qualcuno di stimolante e interessante.

Scorpione. La Luna in opposizione può generare qualche momento di lieve fastidio o tensione, ma il consiglio è di non appesantirti e di lasciar scorrere ciò che non merita polemiche.

Oroscopo Paolo Fox 23 novembre 2026 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sole nel segno infonde vitalità e voglia di ricominciare anche sul fronte sentimentale, aprendo la strada a possibili svolte significative per il futuro.

Capricorno. Attenzione a non mettere in secondo piano la vita di coppia per via degli impegni di lavoro: proprio questa giornata offre il terreno più favorevole per ritrovare vicinanza e dialogo.

Acquario. C'è qualcosa che non fila liscio come dovrebbe, tra possibili malintesi, ritardi e cali di concentrazione. Meglio procedere con cautela per evitare sviste o pasticci evitabili.

Pesci. Nei sentimenti conviene muoversi con prudenza, perché le apparenze potrebbero ingannare e non tutto è subito chiaro; inoltre, con Gemelli e Sagittario può emergere qualche nota di nervosismo.