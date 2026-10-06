La Promessa anticipazioni spagnole: Pia e Petra lasciano il loro ruolo

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Tante cose cambieranno alla tenuta La Promessa, in particolar modo ai piani bassi. Sia Pia che Petra vorranno lasciare i rispettivi ruoli, ma per ragioni profondamente differenti. L’una dovrà fare i conti con le accuse di aver tentato di sabotare la cerimonia nuziale di Curro e Angela, mentre l’altra si ritroverà a pagare a caro prezzo il peso di una verità che ha deciso di nascondere.

Spoiler La Promessa: Petra esasperata da una falsa accusa, lascerà il suo ruolo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Petra si ritroverà a lasciare il suo lavoro in seguito alle polemiche che scoppieranno nel corso dei preparativi del banchetto nuziale di Angela e Curro. Nel dettaglio, la donna verrà accusata di aver tentato di sabotare la cerimonia. Stanca di doversi difendere continuamente da accuse e sospetti, la domestica deciderà quindi di licenziarsi.

I veri responsabili, però, non potranno ancora sentirsi al sicuro. Petra, infatti, scoprirà che sono stati Tomasa e Julio a tentare di manomettere il banchetto, dapprima facendo sparire i vini destinati al rinfresco e, successivamente, costringendo le cuoche Simona e Candela a dover rivisitare il menù a poche ore dall’evento. Fortunatamente si riuscirà ad ovviare a queste difficoltà e il banchetto riceverà elogi da parte di Alonso.

Curro caccerà Pia dopo una scoperta sconvolgente nelle prossime puntate de La Promessa

Per quanto riguarda Pia, invece, la situazione sarà molto più drammatica. Quando Curro entrerà nella stanza della domestica, nonché sua cara e fidata amica, troverà la lettera in cui Leocadia confessa di aver ucciso Jana. A quel punto, il giovane si renderà conto che Pia era da parecchio tempo a conoscenza di chi fosse l’assassino di sua sorella.

Poco prima delle nozze, Curro affronterà la domestica e le dirà di essere profondamente deluso da lei. La sua scoperta cambierà irrimediabilmente il loro rapporto e, accecato dalla rabbia e dal dolore, il giovane la manderà via dal palazzo.