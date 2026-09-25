Oroscopo di Paolo Fox del weekend 26 e 27 settembre: Cancro, fine settimana col botto

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 26 e 27 settembre, per i nativi del Cancro, le prossime 48 ore portano passione grazie a Venere favorevole e il possibile ritorno di una persona dal passato. Per i nati sotto il segno della Vergine, un messaggio inaspettato potrebbe riaccendere un vecchio amore, spingendo a riflettere sul proprio cambiamento personale. Per i Pesci, Venere regala due giorni di intensa passione in cui lasciarsi andare alla routine spezzata.

Il weekend 26-27 settembre secondo Paolo Fox: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, la Luna ti rende un po’ agitato ma al tempo stesso super determinato. Preparati a una domenica movimentata e ideale per stare in mezzo agli altri. In campo lavorativo, tutte le tue energie sono assorbite dalla sfera professionale. All’orizzonte potrebbe affacciarsi un cambiamento o un’opportunità inaspettata.

Toro – In amore, la mente corre ai problemi familiari, ma cerca di non essere troppo impulsivo con chi ami. Prima di giudicare, fermati ad ascoltare. Belle occasioni per ampliare il giro dei contatti. In campo lavorativo, i pensieri legati al portafogli ti frenano un po’. Fai fatica a staccare la spina e a goderti il momento.

Gemelli – In amore, il tuo superpotere resta la comunicazione: messaggi, chiamate e parole giuste sono la chiave per creare una complicità unica. In campo lavorativo, un weekend senza troppi scossoni. Approfittane per stuzzicare la tua naturale curiosità e buttare le basi per i prossimi progetti.

Cancro – In amore, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ti attendono 48 ore speciali grazie a Venere dalla tua parte. Qualcuno stuzzica il tuo interesse e domenica si riaffaccia una persona dal passato molto significativa. In campo lavorativo, un fuori programma richiederà prontezza di riflessi. Un cambio di programma o di tabella di marcia si rivelerà la scelta migliore.

Oroscopo del weekend 26-27 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, l’aria è un po’ tesa nei sentimenti e rischi di scattare per un nonnulla. Non tirare troppo la corda e lascia che le cose si sistemino da sole. In campo lavorativo, attento alla troppa foga: la stanchezza potrebbe farti vedere problemi enormi anche dove non ce ne sono affatto.

Vergine – In amore, un messaggio inatteso potrebbe far riemergere un vecchio legame. Ti accorgerai che certi sentimenti non si sono mai spenti, ma chiediti quanto sei cambiato tu prima di fare un tuffo nel passato. In campo lavorativo, giornate stabili e senza novità di rilievo.

Bilancia – In amore, un legame nato da poco sta prendendo quota. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox promuovono a pieni voti i nuovi incontri, capaci di regalarti belle emozioni. In campo lavorativo, finalmente arrivano conferme e apprezzamenti per la tua dedizione.

Scorpione – In amore, una semplice telefonata riaccenderà una scintilla che credevi sopita. Fidati dell’influenza di Venere e ascolta quello che ti suggerisce l’istinto. In campo lavorativo, Paolo Fox raccomanda massima cautela: evita di azzardare o fare passi azzardati nei conti o nelle questioni economiche.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 26 e 27 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, hai una gran voglia di novità e di buttarti nella vita sociale. Accetta un invito senza pensarci troppo: la serata di domenica ha in serbo qualcosa di stuzzicante. In campo lavorativo, fase tranquilla, da dedicare interamente al riposo.

Capricorno – In amore, dopo aver dato tutto per il lavoro, il cuore torna finalmente in primo piano. C’è qualcuno che comincia a incuriosirti parecchio. In campo lavorativo, cogli l’occasione per stringere intese o approfondire contatti professionali che potrebbero tornarti utili.

Acquario – In amore, non fermarti alla superficie. Prima di esporti troppo, osserva bene i modi e i dettagli di chi hai di fronte. In campo lavorativo, evita di forzare la mano: pretendere tutto e subito rischia solo di farti salire l’insofferenza.

Pesci – In amore, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, l’ottima posizione di Venere ti regala due giorni di pura passione. Rompi la solita routine e lasciati andare alle novità senza riserve. In campo lavorativo, nessun aggiornamento all’orizzonte: concentrati solo sui sentimenti.