L’Eredità, il sosia di Clark Kent batte Francesco ma alla Ghigliottina viene beffato

Nella puntata del 19 novembre, il giovane concorrente ha conquistato il titolo battendo il campione uscente. Per lui una Ghigliottina da 56.250 euro, ma la parola scelta non era quella vincente.

Reduce dal suo primo trionfo a L’Eredità, il campione Francesco è tornato a mettersi in gioco, confrontandosi con Micol, Leonardo, Francesca, Mario, Marco e Silvia, sei concorrenti preparati e pronti a strappargli il tanto ambito “trono”. Nella puntata del 19 novembre, però, è arrivato il momento di incoronare un nuovo campione, che si è rivelato particolarmente bravo. Il suo nome è Marco, soprannominato da Marco Liorni “Clark Kent” per la notevole somiglianza con il celebre personaggio di Superman. Il giovane è riuscito a battere proprio colui che, appena 24 ore prima, aveva conquistato la vittoria alla Ghigliottina.

L’Eredità, Francesco perde il titolo: Marco conquista la finale dei 100 Secondi

La sfida dei 100 Secondi ha tenuto il pubblico del game show con il fiato sospeso, in attesa di scoprire chi tra Francesco e la new entry Marco sarebbe riuscito a spuntarla. È stata una vera battaglia a suon di cultura, con entrambi i concorrenti agguerriti e determinati a conquistare il pass per la fase finale. Alla fine, ad avere la meglio è stato proprio il giovane Marco, che ha così debuttato alla Ghigliottina con un montepremi iniziale di ben 225.000 euro. Una cifra vertiginosa che, dopo un paio di dimezzamenti, è scesa a 56.250 euro.

Chi è il campione dell'Eredità Marco, il sosia di Clark Kent?

Ma chi è il nuovo campione de L’Eredità? Marco, attualmente impegnato con gli studi, ha alle spalle anche un'esperienza professionale nel mondo del giornalismo finanziario, settore nel quale ha lavorato per ben quattro anni. "Ho messo in pausa quell'esperienza e sto finendo la mia laurea", ha raccontato. A colpire il conduttore Marco Liorni è stata anche la sua somiglianza con Clark Kent, tanto da guadagnarsi proprio questo simpatico soprannome.

Marco alla Ghigliottina con 56.250 euro in palio: la parola scelta e la soluzione vincente

Tornando alla Ghigliottina, per Marco è arrivato il momento di affrontare il tabellone e provare a trasformare quei 56.250 euro in una vincita da portare a casa. Le cinque parole da collegare erano "Mettere", "Chiavi", "Digitale", "Suo Padre" e "Campione". Dopo un'attenta riflessione, il neo campione ha deciso di puntare sulla parola "Mondo". Una scelta che, purtroppo, non si è rivelata quella giusta. La soluzione vincente era infatti "Copia". Si è così infranto sul più bello il sogno di conquistare il montepremi. Peccato! Per Marco resta comunque la soddisfazione di aver conquistato il titolo e di aver iniziato questa nuova avventura da campione.