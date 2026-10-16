Oroscopo Paolo Fox di domani 17 ottobre 2026: sabato romantico per Pesci; Luna in Capricorno

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Cosa ha in serbo l’oroscopo di Paolo Fox del 17 ottobre 2026? La giornata è influenzata dalla Luna in Capricorno. I movimenti planetari di questo fine settimana invitano a fare chiarezza nelle relazioni personali e a cogliere con determinazione le occasioni che si presentano in ambito lavorativo. Sarà un momento ideale per ritrovare l’equilibrio interiore, mettere da parte le polemiche e lasciarsi guidare dalle giuste intuizioni nei sentimenti.

Paolo Fox oroscopo 17 ottobre Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Stando all’oroscopo di Paolo Fox, in queste ore ti trovi nella necessità di chiarire la tua posizione con una persona che sembra non comprendere appieno le tue intenzioni. Cerca di esprimerti con la massima trasparenza. Nel corso del fine settimana potresti dover affrontare un piccolo imprevisto, ma avrai tutte le risorse giuste per risolverlo senza grandi difficoltà.

Toro. L’opposizione di Venere rischia di insinuare qualche dubbio o incertezza nel tuo panorama affettivo. Fortunatamente, grazie al sostegno prezioso della Luna tra oggi e domani, avrai l’opportunità di dialogare apertamente e superare ogni malinteso con il partner.

Gemelli. L’influsso positivo combinato di Giove e Marte promette novità decisamente stimolanti sul fronte professionale. Si aprono scenari interessanti che ti permetteranno di rimettere in discussione alcuni progetti e di dare una svolta favorevole alla tua carriera.

Cancro. Potresti avvertire una sensazione di stress o agitazione simile a quella provata nello scorso fine settimana. Il consiglio principale per le prossime ore è quello di distaccarti dalle situazioni caotiche, cercare ambienti tranquilli e ritrovare la serenità interiore.

Previsioni astrologiche di Paolo Fox del 17 ottobre Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. I giorni passati sono stati caratterizzati da momenti di fatica o difficoltà. Questo weekend nasce con l’obiettivo prioritario di farti staccare la spina: dedica il tuo tempo al recupero delle energie fisiche e al ripristino di una visione ottimista del futuro.

Vergine. Grazie all’ottimo supporto di Mercurio, la giornata si rivela ideale per i contatti umani e per le conversazioni profonde. Avverti il forte desiderio di circondarti di persone stimolanti, capaci di arricchire la tua mente e offrirti nuovi punti di vista.

Bilancia. Se hai intrapreso da poco una nuova frequentazione, ci sono buone possibilità che la storia si evolva in positivo. Tuttavia, affinché ciò accada, dovrai sforzarti di abbandonare l’atteggiamento ipercritico e smettere di evidenziare continuamente i difetti tuoi e di chi ti sta accanto.

Scorpione. Con Venere presente nel tuo segno, il tuo fascino naturale e il tuo magnetismo risultano notevolmente amplificati. Ogni emozione si vive con grande intensità, rendendo questo fine settimana particolarmente propizio per gli incontri romantici e le novità d’amore.

Oroscopo Paolo Fox 17 ottobre 2026 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. In questo momento le questioni lavorative e professionali stanno assorbendo quasi del tutto le tue energie, lasciando poco spazio al resto. Cerca comunque di non isolarti e accetta volentieri un invito che potrebbe arrivarti entro la serata di domenica.

Capricorno. La presenza favorevole della Luna nel tuo segno porta con sé intuizioni brillanti e chiari vantaggi pratici. È il momento perfetto per concentrarti su iniziative e progetti a breve termine che richiedono pragmatismo e concretezza.

Acquario. Mantenere la calma potrebbe rivelarsi una sfida non indifferente. Alcune uscite finanziarie di troppo e varie tensioni accumulate di recente hanno creato qualche screzio nell’ambiente domestico; servirà molta pazienza per ripristinare la serenità familiare.

Pesci. Si avvicina la fase più romantica e appassionata della settimana. Il transito benefico della Luna ti offre la spinta e l’opportunità giusta per fare un passo avanti verso una persona che attrae particolarmente il tuo interesse.