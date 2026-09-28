Oroscopo di Branko del 29 settembre e pagelle per tutti i segni: voto 9 all’Acquario

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Secondo l’oroscopo di Branko del 29 settembre, i nati sotto il segno dell’Acquario stupiranno sul lavoro grazie a un’intuizione innovativa, mentre in amore dovranno puntare su romanticismo e audacia, sostenuti dalla fortuna.

Per i Pesci si raccomanda cautela nelle finanze e un chiarimento nei sentimenti per evitare malumori, mentre la loro affidabilità professionale sarà riconosciuta e i single potrebbero fare un incontro folgorante.

Infine, chi è del Cancro avrà idee brillanti per la carriera da attuare con prudenza, ritroverà complicità e passione nella vita di coppia e dovrà cogliere al volo le occasioni se ancora single.

Oroscopo del giorno 29 settembre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – L’oroscopo di Branko prevede ore frenetiche sul lavoro: correre da un compito all’altro ti sfinirà. In amore spunta qualche battibecco, ma il dialogo sarà la tua ancora di salvezza. Se sei single, scaccia via i pensieri cupi! Voto: 6,5

Toro – Senti la marcia giusta grazie a un’energia invidiabile. In ambito lavorativo tutto fila liscio e la sintonia con il partner è alle stelle. Per i single vale la regola d’oro: mostra le tue vere intenzioni e lanciati, chi non risica non rosica! Voto: 8,5

Gemelli – Un martedì decisamente sottotono. Nel lavoro emergerà qualche attrito con i colleghi o con i vertici: invece di puntare i piedi, fai un passo indietro. In coppia mostrerai un distacco che rischia di disorientare chi ti sta accanto. Per i single è tempo di cambiare registro e tentare una nuova strategia. Voto: 5

Cancro – Come rivelano le previsioni astrologiche di Branko, la tua testa è un vulcano di idee brillanti per la tua carriera, ma muoviti con passo cauto prima di realizzarle. In amore ritroverai complicità e un pizzico di passione in più per accendere la serata. Se sei single, datti da fare: certi treni capitano una volta sola. Voto: 8

Branko e l’oroscopo del 29 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Un velo di confusione ti annebbia la mente. Ti trovi a un bivio professionale e non hai ancora la lucidità per scegliere la direzione giusta. Anche nei sentimenti trascini piccoli malintesi non del tutto chiariti. L’oroscopo di Branko consiglia ai single una pausa di riflessione prima di esporsi con quella persona speciale. Voto: 5,5

Vergine – La distrazione oggi la fa da padrona, quindi presta la massima attenzione sul posto di lavoro. Chi ti ama potrebbe infastidirsi per la tua mancanza di ascolto e presenza: per evitare passi falsi, a volte la solitudine è la medicina migliore. Per i single non è decisamente il momento di fare la prima mossa. Voto: 4,5

Bilancia – Ti riscopri incredibilmente sensibile e reattivo. Nel settore professionale mantieni alta la guardia, perché qualcuno potrebbe provare a ostacolarti. Sul fronte affettivo frena la vena critica prima di scatenare polemiche inutili. Se sei single e aspetti una conferma, porta pazienza: non arriverà oggi. Voto: 6

Scorpione – Fidati del tuo sesto senso. L’oroscopo di Branko ti suggerisce di accompagnare le scelte lavorative facendoti guidare dall’intuito anziché dai troppi ragionamenti. Nelle relazioni di coppia ci sono nodi irrisolti da affrontare al volo, senza troppi giri di parole. Se sei single e provi interesse per qualcuno, smetti di tentennare e passa all’azione. Voto: 7,5

Previsioni astrologiche del 29 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Pianifica la tua settimana professionale nei minimi dettagli per blindarti dalle possibili sviste. In amore si preannuncia una giornata no: stacca la spina e regalati una passeggiata in solitudine immerso nella natura o di fronte al mare. Per i single serve massima cautela: valuta bene ogni passo per evitare brutte sorprese. Voto: 5,5

Capricorno – I compiti si accumulano sulla tua scrivania, ma evita la fretta se non vuoi commettere ingenuità. Le previsioni astrologiche di Branko ricordano alle coppie che l’apertura e la trasparenza possono fare miracoli per consolidare l’unione. Chi è single potrebbe trovarsi spaesato di fronte a una persona sfuggente e dai segnali ambigui. Voto: 6,5

Acquario – Pronto a prenderti la scena? Sul lavoro stupirai tutti grazie a un’intuizione davvero innovativa. Sul piano affettivo serve una dose extra di coccole e romanticismo per riscaldare l’atmosfera dopo qualche giornata un po’ fredda. Se sei single e provi attrazione per qualcuno, buttati senza riserve: la fortuna è tutta dalla tua parte. Voto: 9

Pesci – L’oroscopo di Branko invita alla prudenza nella gestione pratica ed economica. Nel tuo lavoro la tua affidabilità sarà indiscutibile, ma in amore un chiarimento rimandato potrebbe creare strascichi di malumore. Chi è ancora single, invece, potrebbe fare un incontro capace di accendere subito la scintilla. Voto: 7